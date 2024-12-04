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  4. Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı! Tutuklu sayısı yükseldi, 4 kişiye yakalama kararı

Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı! Tutuklu sayısı yükseldi, 4 kişiye yakalama kararı

04.12.2024 23:12
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Yenidoğan çetesi davasının ikinci duruşması tamamlandı. Mahkeme, ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuklanması talep edilen 10 sanıktan 7’sinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece davada tutuklu sayısı 29 oldu. Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında da yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi.

Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı! Tutuklu sayısı yükseldi, 4 kişiye yakalama kararı

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

7 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, tutuklanması talep edilen 10 sanıktan 7’sinin tutuklanmasına karar verdi. Dava tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

4 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında da yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yenidoğan bebek
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