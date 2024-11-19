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  4. 'Yenidoğan çetesi' davasında Kurtlar Vadisi repliği! Pişkin pişkin 'evet' dedi: 'Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir'

'Yenidoğan çetesi' davasında Kurtlar Vadisi repliği! Pişkin pişkin 'evet' dedi: 'Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 15:51
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Türkiye'nin kanını donduran katil yenidoğan çetesi dünün ardından bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı canilerin arasındaki yazışmaları tek tek sordu. Hemşire Deniz Korkmaz Mahkeme başkanının "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" demişsin. Neden böyle söyledin?" sorusuna "Kurtlar Vadisi" diye bir dizi var, ünlü bir replik" yanıtını verdi.

'Yenidoğan çetesi' davasında Kurtlar Vadisi repliği! Pişkin pişkin 'evet' dedi: 'Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir'

Masum bebeklerin ölümü, haksız kazançlar ve daha fazlası... Sağlık sektörüne leke süren bebek katillerinin duruşmaları devam ediyor. Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasında ikinci güne girildi. Bugünkü duruşmada mahkeme başkanı aralarındaki yazışmaları sordu. Sanıkların savunmaları arasında Kurtlar Vadisi'nden bir dizi repliği de yer aldı.

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KONUŞMALAR TEK TEK SORULUYOR

Duruşmada mahkeme başkanı, Hasan Basri Gök ve Mehtap Sayar arasında geçen, "Mehtap, 50 satürusyonlu çocuk mu olur, öldür" ifadelerine ilişkin, "Bebeklere bunu mu yapıyordunuz?" diye sordu.

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"ÇİRKİN BİR CÜMLEYDİ"

Hemşire olan sanık Hasan Basri Gök ise, "Bebek 45 gün yaşadı. Bebeği görmedim bilmiyorum. Çirkin bir cümleydi. Diğerlerine göre yaşama şansı yoktu bebeğin. Bebeğin nabzı belli bir seviyede tutuluyordu. Bu da sürekli kalbinin durmasına neden oluyordu. Ben bebeği görmek istedim ama kalbi durmuştu" dedi.

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SAĞLIKLI BEBEKLERLE İLGİLİ KAHREDEN İTİRAF

Savunmasına devam eden tutuklu sanık Gök, "Bebeğin sevk olmaması gerekiyordu ama sevk olduğu için öldü. Doğukan denetimde birileriyle konuştu ama kimlerle konuştu bilmiyorum. Birileriyle konuştuğunu ve hastanelere yönelik büyük gizli bir soruşturma olduğunu duyduğunu söyledi. Sağlıklı bebekler çok uzun süre yoğun bakımda kaldıkları için, entübe oluyordu. Entübe olunca da kendi hastanelerine sevki yapılıyordu. Bebeklere müdahale için normalde gece ve gündüz doktor olması gerekiyordu ancak doktor olmadığı zaman hemşireler bebeklere müdahale ederlerdi" ifadelerini kullandı.

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DURUŞMADA KURTLAR VADİSİ SÖZLERİ...

Hasan Basri Gök'ün ardından hemşire Deniz Korkmaz hakim karşısına geçti. Mahkeme başkanının "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" demişsin. Neden böyle söyledin?" sorusuna Korkmaz, "Evet, söyledim. "Kurtlar Vadisi" diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz" karşılığını verdi.

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