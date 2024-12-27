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'Yenidoğan Çetesi' davasında tutuklama kararı bulunan hastane yöneticisi Fatih'te yakalanarak tutuklandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.12.2024 16:35
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'Yenidoğan Çetesi' davasında hakkında tutuklama kararı bulunan Esenler Güney Hastanesinin firari Mesul Müdürü Ali Dirik, Fatih'te yakalandı. Dirik, Büyükçekmece adliyesine götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Dirik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Yenidoğan Çetesi' davasında tutuklama kararı bulunan hastane yöneticisi Fatih'te yakalanarak tutuklandı!

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında, son duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen Esenler Güney Hastanesi'nin Mesul Müdürü Ali Dirik, polis ekipleri tarafından Fatih'te yakalandı. Gözaltına alınan Dirik, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Ali Dirik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan Ali Dirik, 28 Kasım'da görülen duruşmada tutuksuz sanık sıfatıyla yaptığı savunmasında, "Güney Hastanesinde çalışıyorum. Medisense şirketini daha önce hiç duymadım. Fırat Sarı'yı da tanımam. Hemşire bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Fırat Sarı'ya bir doktor aracılığıyla ulaşıldı. Danışmanlık adından hizmet alındı. Baktım ilaç kutuları var. Hemşireleri çağırdım. Hemşirelere 'Bu ilaçları uyguladınız mı' dedim. 'Hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum. Fırat Sarı'yı aradım, 'Bunlar SGK'ya fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı. Dosyaları incelemeye başladım, eksiklik vardı. Fırat Sarı'ya eksik dosyaları getirmesini söyledim. Birazını getirdi. İlaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi, tartıştık. Bana 'Savcı tanıdığım var' dedi. Bende artık danışmanlık hizmeti almamaya karar verdim. Ben onların hemşirelerini çıkardım. Yenidoğan yoğun bakımını yeniden düzenlemem gerekti. Damla Atak'ı sorumlu yaptım. Gündüz Doktor Oktay Bey vardı. Şeyhmus Bey'in ayrılması için ihbar süresi vardı. Şeyhmus Bey'in istifasının olduğu gün başka bir doktorun girişini yaptım" şeklinde savunma yapmıştı.

Devam eden yargılamada 5 Aralık'ta ara karar veren mahkeme heyeti, Ali Dirik ile birlikte 6 kişinin daha tutuklanmasına karar vermişti.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
dava duruşma tutuklu yakalandı yenidoğan
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