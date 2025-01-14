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  4. Yenidoğan Çetesi duruşmasında gerginlik! Mahkeme Başkanı müdahale etti... Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı atıldı

Yenidoğan Çetesi duruşmasında gerginlik! Mahkeme Başkanı müdahale etti... Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı atıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.01.2025 12:55
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Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi' davasının ikinci duruşması ikinci gününde de devam ederken; bugünkü duruşma olaylı başladı. Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Sinan İnan, polis zoruyla salondan atıldı. İnan'ın mahkeme başkanıyla tartıştığı öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi duruşmasında gerginlik! Mahkeme Başkanı müdahale etti... Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı atıldı

İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para alabilmek için yeni doğan bebekleri, anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek ihmal sonucunda en az 10 bebeğin ölümüne yol açtıkları ve haksız kazanç sağladıkları suçlamasıyla 26'sı tutuklu 47 sanığın, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ikinci duruşmanın ikinci gününde devam edildi.

Tutuklu sanıklar duruşmaya, bulundukları cezaevlerinden jandarma eşliğinde getirilirken bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

REDDİ HEYET TALEBİNİN REDDEDİLDİ

Davanın ikinci duruşmasının ilk gününde sanık avukatları, mahkemenin tarafsızlığını kaybettiğini ileri sürerek reddi heyet talebinde bulundu ve mahkeme, bu talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendirerek reddetti. Sanık avukatı ise mahkemenin ret kararına karşı üst mahkeme olan Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini ve bu sebeple duruşmaya ara verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme, üst mahkemenin kararını açıklamasının beklenmesine hükmederek bu aşamada tanıkları dinlemeyeceğini ve usul gereği tutuklu sanıkların, tutukluluğa ilişkin beyanlarını alacağını iletti. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile bazı tutuklu sanıkların beyanları alındı ve devam eden duruşmada, geçtiğimiz gün beyanı alınamayan bazı tutuklu sanıklar ile avukatlarının, tutukluluğa ilişkin beyanlarının alınacağı kaydedildi.

SARI’NIN AVUKATIYLA MAHKEME BAŞKANI ARASINDA TARTIŞMA

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün aktardığına göre, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Sinan İnan duruşma başladığında söz aldı ve dün gerçekleştirilen duruşmada olmadığını, müvekkilinin müdafisi olmadan beyanının alındığını, bunun da usule aykırı olduğunu ifade ederek dosyayı yeni aldığını ve içeriğini bilmediğini belirtti. Sarı'nın avukatı İnan, dosyayı inceleyebilmek için duruşmanın makul bir süreyle ertelenmesini talep etti.

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Mahkeme başkanı, avukat İnan'a tutukluluğa ilişkin beyanda bulunup bulunmayacağını sordu. İnan ise geçtiğimiz gün yapılan reddi heyet talebine ilişkin kararın ne olduğunu sordu. Başkan ise avukata, "Duruşmayı takip etseydiniz" ifadesini kullanarak yanıt verdi.

Mahkeme başkanının bu cevabı üzerine avukat ile başkan arasında tartışma yaşanırken avukatın ısrarı üzerine mahkeme başkanı, dünkü talebi reddettiklerini ve değerlendirilmesi için üst mahkemeye iletildiğini ifade etti. Avukat ile başkan arasındaki tartışma devam ederken duruşma savcısı söz aldı ve avukatın vekalet belgesi olmadığı için sanıktan şifahi olarak avukatı olduğuna ilişkin beyan alınmasını talep etti. Başkan, savcının talebini kabul etti.

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POLİS ZORUYLA SALONDAN ATILDI

Sarı'nın avukatı, bu kez mahkeme başkanına, "Siz duruşmaya hükmedemediğiniz için iddia makamı size yetişti" ifadesini kaydetti. Mahkeme başkanı tartışma sırasında Fırat Sarı'nın avukatını, tutukluluğa ilişkin beyanda bulunmayacaksa CMK uyarınca salondan atacağı konusunda uyarıda bulundu ve Fırat Sarı'nın avukatının salondan çıkarılmasına hükmetti.

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Karar üzerine adliye polisi savunma makamında bulunan avukatın olduğu tarafa yürürken salondan çıkmak istemeyen avukat, başkanın kararına itiraz etti. Diğer sanıkların avukatları da, "Bu yaptığınız savunmaya baskıdır" tepkisini gösterdi. Sarı'nın avukatı, tüm tepkiler üzerine polis zoruyla salondan atıldı.

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mahkeme yenidoğan çetesi
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