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  4. Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ile hareket ettikleri tespit edilmişti! Gözaltındaki 14 kişiyle ilgili yeni gelişme

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ile hareket ettikleri tespit edilmişti! Gözaltındaki 14 kişiyle ilgili yeni gelişme

06.12.2024 10:34
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Yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. İkinci dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ile hareket ettikleri tespit edilmişti! Gözaltındaki 14 kişiyle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
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