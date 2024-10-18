Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ile konuşması ortaya çıkmıştı! Murat Mantuş'un kimliği belli oldu, o hastanenin genel müdürü çıktı

Türkiye, SGK'dan daha fazla para almak için bebekleri yoğun bakıma alan ve ölümlerine yol açan çeteyi konuşuyor. Akılalmaz detayların yer aldığı soruşturmada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugüne kadar 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını ve soruşturmanın titizlilikle devam ettiğini ifade etti.

ÇETE LİDERİ FIRAT SARI

Çete lideri doktor Fırat Sarı'nın terör örgütü PKK üyeliğinden 5 yıl hapis yattığı ortaya çıkarken, Sarı ifadesinde "Her şey prosedüre uygundur. Gönderilen paralar motivasyon amaçlı paralardır" ifadelerini kullanmıştı.

KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı'nın Murat Mantuş isimli bir kişiyle yaptığı görüşmelerin detayları kamuoyuna yansımıştı. Konuşmada şunlar yer almıştı:

Fırat Sarı: Alo

Murat Mantuş: Fırat kardeş bişey rica etsem sana

Fırat Sarı: Tabi abi buyur abi

Murat Tantuş: Şu Dursun Hoca ailelerle çok muhatap olmasın abi

Fırat Sarı: Aynen aynen abi

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Murat Mantuş'un Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin Genel Müdürü olduğu ortaya çıktı. Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nin isminin yenidoğan çetesi ile ilgili hazırlanan iddianamede sabıkalı hastanelerin arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır