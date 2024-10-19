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  4. Yenidoğan çetesi makamına giderek tehdit etmişti! Savcıdan dikkat çeken paylaşım: Kurt kapanına girdiler, bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler

Yenidoğan çetesi makamına giderek tehdit etmişti! Savcıdan dikkat çeken paylaşım: Kurt kapanına girdiler, bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
19.10.2024 00:47
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan Yenidoğan Çetesi'nin bir üyesi savcıyı tehdit etmişti. Savcıyı tehdit olayında 5 kişi tutuklanırken, savcı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar, pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Yenidoğan çetesi makamına giderek tehdit etmişti! Savcıdan dikkat çeken paylaşım: Kurt kapanına girdiler, bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler

SGK'yı dolandırabilmek için bebeklerin hayatını hiçe sayan Yenidoğan Çetesi 12 bebeğin ölümüne yol açmıştı. Bir anne iddiaları gündeme getirmiş ve yoğun bakım ünitelerinin 8 bin lira karşılığında doldurulduğunu aktarmıştı.

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Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, çete üyesi Mustafa Kemal ZenginBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'yi makamında tehdit etmişti.

SAVCIYI VE AİLESİNİ MAKAMINDA TEHDİT ETTİ

Bu tehdit görüntüleri ise gazeteci Emrullah Erdinç tarafından servis edildi. Bahsi geçen görüntülerde Zengin'in savcıya "Seni korumak yetmez, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım. Bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan kişiler, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var. İçerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş, sana kimse dokunamaz" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

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Savcı, Zengin'in bu tehditlerine boyun eğmedi ve görüntülerin yayınlanmasından sonra Zengin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCIDAN AÇIKLAMA GELDİ

Çetenin ortaya çıkartılmasında ve çökertilmesinde büyük bir rolü olan savcı ise tüm tehditlere karşı dik durdu ve geri adım atmadı. Savcının sosyal medyadan paylaştığı açıklamalar ise dikkat çekti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şahsım ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen Mehmet Akif Ekinci Başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere, özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten Önder savcımıza, katkı sunan Mehmet Emir savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım.

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"TÜRK DEVLET GELENEĞİNE KAFA TUTANLAR BİZİMLE HİÇ TANIŞMAMIŞ OLMAYI DİLEYECEKLERDİR"

Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar, pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Savcı yenidoğan çetesi
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