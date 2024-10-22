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Yenidoğan çetesi nasıl ortaya çıkarıldı? 18 aylık kronolojiyi Bakan Memişoğlu açıkladı: 300 kişi dinlendi!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.10.2024 09:58
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Yenidoğan çetesi ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi. Operasyon ve soruşturma sürecinin nasıl başladığını, nasıl sürdüğünü anlatan Bakan Memişoğlu "5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik.4 Eylül 2023'ten itibaren yaklaşık 300 kişi dinlenmeye başlıyor" dedi.

Yenidoğan çetesi nasıl ortaya çıkarıldı? 18 aylık kronolojiyi Bakan Memişoğlu açıkladı: 300 kişi dinlendi!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çete nasıl tespit edildi, neler yaşandı? sorularına yanıt veren Bakan Memişoğlu, 18 aylık kronolojiyi tek tek anlattı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

  • 28 Mart’ta Sağlık Bakanlığımıza iletiliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü’ne de iletiliyor. Teftiş kurulundan teftiş bekleniyor, İl Sağlık Müdürü gereğini yapmak üzere harekete geçiyoruz. Talimat yazıyoruz bununla ilgili. Talimat neticesinde şu görülüyor. Denetlemeleri yapıyoruz ama burada bazı şüpheler var bunları delillendiremiyoruz.

'EMNİYET’TEN 5 MAYIS 2023’TE YARDIM İSTİYORUZ'

  • Siz rutin denetimlerle ve incelemelerle delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız, Emniyet’ten 5 Mayıs 2023’te yardım istiyoruz. Mali şubeden baş komiser bir arkadaşı çağırıyoruz, biz bunu delillendirmek istiyoruz, bir şüphe var, bu şüphe ne? Biz diyoruz ki madem polis delille ispata dayalı, mahkemede bir kurumu kapatacaksanız, doktorun doktorluğunu iptal edeceksiniz elinizde somut deliller olması lazım. Biz bunun olması için emniyeti devreye sokuyoruz.

  • Emniyet şunu yapıyor: 20 Haziran 2023’te Cumhuriyet Başsavcılığından teknik fiziki takip ve telefon dinlemesi için izin alıyor. Emniyet bunları dinlemek için 20 Haziran 2023’te hakimlerden izin alıyor.

kronolojı

'300 KİŞİ DİNLENİYOR'

  • 4 Eylül 2023’te emniyetin yolsuzluk büro amirliği tarafından savcılığa bildirimde bulunması isteniyor. Bu yaklaşık 300 kişi dinlenme izni alınarak dinlenmeye başlıyor.

‘ANLIK OLARAK OLAĞANÜSTÜ BİR DENETİM YAPIYORUZ’

  • 4 Eylül 2023’ten itibaren bizle birlikte irtibata geçerek bunların dinlenmesi başlıyor. Biz bu hastanelere 25 Eylül’de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz.

  • 28 Eylül 2023’ten bizim komisyonu oluşturmamızın en büyük sebebi toplanan dosyaların inceleme süreci var, inceleme sürecinde hepsi delil ve somut bilgiler bulmaktı bizim açımızdan.

KÖSTEBEK OLDUĞU, BİLGİLERİ VERDİĞİ İDDİASI VAR, TESPİT EDİLDİ Mİ?

  • Ellerine verilen zarflar kapalı zarflar, hangi hastaneye gideceğini de bilmiyor. Araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor. Bu çete olabilir, içimizde birileri de olabilir diye hep düşündüğümüz için bunları hastanelere kimin nereye gideceğini belli etmeden denetimleri yaptık.

  • Bebeklerin ölüm anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor, dosya gizli savcılıkta. Sağlık Bakanlığı’na bize bebeklerle ilgili durumlardan çok bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor. Dosyada tamamen gizlilik var. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim 2023’te Bakanlığımıza ‘ben soruşturma yapıyorum, sen dosyalar üzerine inceleme yap diyor.’ 5 Aralık 2023’te de Sağlık Bakanlığımız müfettişleri görevlendiriliyor.

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yenidoğan bebek yenidoğan çetesi
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