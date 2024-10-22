Yenidoğan çetesi nasıl ortaya çıkarıldı? 18 aylık kronolojiyi Bakan Memişoğlu açıkladı: 300 kişi dinlendi!

Siz rutin denetimlerle ve incelemelerle delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız, Emniyet’ten 5 Mayıs 2023’te yardım istiyoruz. Mali şubeden baş komiser bir arkadaşı çağırıyoruz, biz bunu delillendirmek istiyoruz, bir şüphe var, bu şüphe ne? Biz diyoruz ki madem polis delille ispata dayalı, mahkemede bir kurumu kapatacaksanız, doktorun doktorluğunu iptal edeceksiniz elinizde somut deliller olması lazım. Biz bunun olması için emniyeti devreye sokuyoruz.