Yenidoğan çetesi nasıl ortaya çıkarıldı? 18 aylık kronolojiyi Bakan Memişoğlu açıkladı: 300 kişi dinlendi!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çete nasıl tespit edildi, neler yaşandı? sorularına yanıt veren Bakan Memişoğlu, 18 aylık kronolojiyi tek tek anlattı.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
Siz rutin denetimlerle ve incelemelerle delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız, Emniyet’ten 5 Mayıs 2023’te yardım istiyoruz. Mali şubeden baş komiser bir arkadaşı çağırıyoruz, biz bunu delillendirmek istiyoruz, bir şüphe var, bu şüphe ne? Biz diyoruz ki madem polis delille ispata dayalı, mahkemede bir kurumu kapatacaksanız, doktorun doktorluğunu iptal edeceksiniz elinizde somut deliller olması lazım. Biz bunun olması için emniyeti devreye sokuyoruz.
4 Eylül 2023’ten itibaren bizle birlikte irtibata geçerek bunların dinlenmesi başlıyor. Biz bu hastanelere 25 Eylül’de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz.
Ellerine verilen zarflar kapalı zarflar, hangi hastaneye gideceğini de bilmiyor. Araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor. Bu çete olabilir, içimizde birileri de olabilir diye hep düşündüğümüz için bunları hastanelere kimin nereye gideceğini belli etmeden denetimleri yaptık.
Bebeklerin ölüm anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor, dosya gizli savcılıkta. Sağlık Bakanlığı’na bize bebeklerle ilgili durumlardan çok bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor. Dosyada tamamen gizlilik var. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim 2023’te Bakanlığımıza ‘ben soruşturma yapıyorum, sen dosyalar üzerine inceleme yap diyor.’ 5 Aralık 2023’te de Sağlık Bakanlığımız müfettişleri görevlendiriliyor.