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  4. Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı merak ediliyordu! Görüntüleri ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu

20.10.2024 21:01
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 21:01
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinde önemli bir rol üstlenen ve ailesine yönelik tehditlere rağmen geri adım atmayan savcının görüntüleri ortaya çıktı. İşte herkesin merak ettiği savcı...

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

Yenidoğan bebek ölümlerine neden olan suç örgütüne karşı mücadele başlatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, cesur duruşu ve kararlılığıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

Makamında ölümle tehdit edilmesine rağmen adaletten şaşmayan Engin, çetenin çökertilmesinde büyük rol oynadı.

YENİDOĞAN ÇETESİNİ ÇÖKERTTİ!

Bolu'da kendisine tehdit içerikli telefonlar gelen savcı, tehditlere karşı cesur bir tavır sergileyip 'Yenidoğan çetesi'ni çökertti.

"16 TANE MERMİM VAR,GELİN HEPİNİZE YETER"

'Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesini sağlayan ve ailesine yönelik tehditlere rağmen geri adım atmayan cesur savcının "Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz" diyen çete üyelerine "16 tane mermim var, gelin hepinize yeter" diye karşılık verdiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE!

Türkiye'nin konuştuğu savcının görüntüleri ortaya çıktı. İşte herkesin merak ettiği Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin....

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Herkes tarafından sevilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medyada büyük ilgi gördü. Engin'in görüntüleri sosyal medyada kolaj yapılıp paylaşıldı. Herkesin saygı duyduğu savcı sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÇETE ÜYESİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI SIRADA ORADAYDI!

Yeni Doğan çetesini aylarca dinletip, çete üyelerini hapse gönderen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in, kendisini tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesi Mustafa Kemal Zengin'in gözaltına alındığı sırada da orada olup o anı izlediği de ortaya çıktı.

İşte o görüntü...

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Anahtar Kelimeler:
Savcı yenidoğan çetesi
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