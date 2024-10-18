'Yenidoğan Çetesi'nin her yaptığı kan dondurdu! Çete lideri doktor, bebeğin ölüm talimatını verirken saç ektiriyormuş

Sağlık alanında yaşanan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı ülke gündemini alt üst etmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. 47 şüphelinin yer aldığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu gösteriliyor.

12 BEBEĞİN ÖLMESİNE SEBEP OLDULAR

'Yenidoğan Çetesi'nin yaptıklarının her satırı kan dondururken, çetenin şimdiye kadar 12 bebeğin ihmal sonucu ölümüne sebep oldu. Aralarında doktor, hemşire, 112 çalışanları ve ambulans şoförlerinin bulunduğu çete, yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

"BEBEĞİN DURUMU KÖTÜ HER AN ÖLEBİLİR"

Hazırlanan iddianamede çetenin lideri olan Dr. Fırat Sarı'nın bir hemşire ile yaptığı telefon görüşmesi de yer aldı. Hemşirenin Sarı'ya "Bebeğin durumu kötü, her an ölebilir" dediği görüldü.

"DÖNMEZSE ÖLÜ OLARAK KAYDEDİN"

Sarı'nın ise cevap olarak, "2-3 dakika suni solunum yapın, dönmezse ölü olarak kaydedin ama raporda 30 dakika CPR yapıldı yazın" dediği ortaya çıktı.

EN AZ 30 DAKİKA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMAYI 2-3 DAKİKA YAPMIŞLAR

Normalde en az yarım saat yapılması gereken CPR’nin, Dr. Sarı’nın talimatıyla yalnızca 2-3 dakika uygulandığı, ancak epikriz raporlarına yarım saat CPR yapılmış gibi kaydedildiği belirlendi.

BEBEĞİN ÖLÜM TALİMATINI VERİRKEN SAÇ EKTİRİYORMUŞ

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, olay saatinde hastanede olması gereken Dr. Fırat Sarı’nın, o sırada bir merkezde saç ektirdiği tespit edildi.