Yenidoğan Çetesi rezaletinde kan donduran sözler: "Bütün İstanbul duydu, ex olan bebekleri kuvözlerde tutuyorlardı"

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 197 suç eylemine ilişkin tape kayıtları yer aldı.

"EX OLAN BEBEKLERİ KUVÖZLERDE TUTUYORLARDI"

Gazeteci Alican Uludağ da iddianamede yer alan bir görüşmenin detaylarını paylaştı. Uludağ paylaşımında "Yenidoğan çetesi davasında buz dağının görünmeyen yüzü

Dinlemeye takılan hemşire Hüseyin Günerhan, daha önce Çamlık Hastanesi'nde ölü bebeklerin aylarca yatırılarak bunun SGK'ya fatura edildiğini itiraf ediyor." ifadelerini kullandı.

İddianamedeki konuşma şu şekilde yer aldı:

HÜSEYİN GÜNERHAN : "Kanka bu Fırat a... k... PKK'ya ya mkkya para aktarıyor olmasın a... k...

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Ne

HÜSEYİN GÜNERHAN : Bu Fırat PKK'ya para aktarıyor olmasın

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Kanka bilmiyom şey durumları varmış zamanında hani ifadeye falan çağırmışlar çok ama o tarz yok kanka o tarz birşey yoktur yani

HÜSEYİN GÜNERHAN : Emin misin kanka bunun eskiden böyle işleri varmış biliyorsun 2da

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Yani duydum kanka ama ektra hani duyacak bir şey

HÜSEYİN GÜNERHAN kanka bu şirket mirket kuruyor para mara milyonlardan bahsediyorsun kanka belki a... k... şeyi falandır kasası falandır para mara aktarıyor bir şey yapıyordur paralarını falan aklıyordur

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Kanka bilmiyom ama adamlar il sağlık a... k.... yani adamlar

HÜSEYİN GÜNERHAN : Kanka il sağlıkta kanka a... k.... zamanında ümitler daha beterini yaptılar a... k... Ümitler direkt cinayet işlediler bebekleri hepsini aldılar a... ko.... Çamlık Hastanesi ölü bebeği yatırdı aylarca üzerine fatura etti SGK'ya mgk ya. Çamlık Hastanesi Çamlık Hastanesi bütün İstanbul duydu anasını satiyim tabi ex olan bebekleri kanka şey yapıyorlardı küvezlerde tutuyorlardı fatura ediyorlardı kanka

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Şaka yapıyorsun

HÜSEYİN GÜNERHAN : Tabi kanka ful küvez mesela on küvez varsa yedi tane ex var mesela

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: hi hi

HÜSEYİN GÜNERHAN : Kanka soğutuyorlar buzlarla falan yedi tane ex var mesela üç tane hasta var bir hemşire koyuyorlar on hasta var gibi gösteriyorlar bir hemşire gece nöbeti koyuyorlarmış

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Şaka yapıyorsun

HÜSEYİN GÜNERHAN : Yemin ederim sana kanka bunlar patladı matladı bunlar soruşturma moruşturma yediler neler neler öldü ama kapandı gitti ya

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Noldu peki sonra

HÜSEYİN GÜNERHAN : Kanka ceza meza kestiler birşeyler oldu. Çamlık Hastanesi adam başka bir kendi başka bir şirketine devretti başka bir akrabasınıne eşinin ya da çocuğunun şirket kurdu hastaneyi oraya devretti diğer hastane dosyası kapandı gitti batar verdi hiçbir şey olmadı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Allah Allah