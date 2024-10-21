HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karıştığı için ruhsatı iptal edilmişti! O hastaneye Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiş

'Yenidoğan Çetesi' skandalına karıştığı için ruhsatı iptal edilmişti! O hastaneye Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiş

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
21.10.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık alanında yaşanan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı gündemdeki yerini koruyor. Skandala karışan 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Öte yandan çete üyesi 47 şüpheliden 22'si tutuklandı. Vatandaşlar olaya yönelik tepkilerini göstermeye devam ederken, konuyla ilgili olarak çalışmalar da sürüyor. Konu özelinde yeni bir detay daha ortaya çıktı. Skandala karışan ve ruhsatı iptal edilen Reyap Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' ünvanı verilmiş.

'Yenidoğan Çetesi' skandalına karıştığı için ruhsatı iptal edilmişti! O hastaneye Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiş

Türkiye'nin en çok konuştuğu konu 'Yenidoğan Çetesi' skandalı. Konuyla ilgili olarak binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştı.

86446

ÇETE ÜYELERİNİN KONUŞMALARI KAN DONDURDU

İddianamede çete üyeleri arasında yapılan yazışmalar ve konuşmalar da yer aldı. Çete üyelerinin kan donduran konuşmaları ise okuyan herkesin yüreklerini sızlattı. Yazışmalarda bebekler için ölüm talimatı verildiği bile görüldü.

86446

10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan soruşturmada adı geçen; Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

REYAP HASTANESİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yaşanan gelişmelerin ardından skandala karışan ve ruhsatı iptal edilen Reyap Hastanesi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

32

BAKANLIK 'BEBEK DOSTU HASTANE' UNVANI VERMİŞ

Gazeteci Barış Terkoğlu konuyla ilgili olarak yazdığı köşe yazısında, Reyap Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verildiğini aktardı.

Terkoğlu yazısında, "Bebek ölümlerinden sorumlu olduğu için kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanı verilmiş"

5464
dedi.

HASTANENİN SAYFASINDA YER ALIYOR

Hastanenin sosyal medya hesabına girildiği zaman ise 'Bebek Dostu Hastane' unvanı görülüyor. İlgili bölümde "Reyap Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiştir" ifadesi yer alıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı hastane yenidoğan çetesi Reyap Hastanesi
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de büyük kavga!

Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de büyük kavga!

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları!

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları!

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu!

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu!

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.