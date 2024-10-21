'Yenidoğan Çetesi' skandalına karıştığı için ruhsatı iptal edilmişti! O hastaneye Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiş

Türkiye'nin en çok konuştuğu konu 'Yenidoğan Çetesi' skandalı. Konuyla ilgili olarak binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştı.

ÇETE ÜYELERİNİN KONUŞMALARI KAN DONDURDU

İddianamede çete üyeleri arasında yapılan yazışmalar ve konuşmalar da yer aldı. Çete üyelerinin kan donduran konuşmaları ise okuyan herkesin yüreklerini sızlattı. Yazışmalarda bebekler için ölüm talimatı verildiği bile görüldü.

10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan soruşturmada adı geçen; Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

REYAP HASTANESİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yaşanan gelişmelerin ardından skandala karışan ve ruhsatı iptal edilen Reyap Hastanesi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

BAKANLIK 'BEBEK DOSTU HASTANE' UNVANI VERMİŞ

Gazeteci Barış Terkoğlu konuyla ilgili olarak yazdığı köşe yazısında, Reyap Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verildiğini aktardı.

Terkoğlu yazısında, "Bebek ölümlerinden sorumlu olduğu için kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanı verilmiş"



dedi.

HASTANENİN SAYFASINDA YER ALIYOR

Hastanenin sosyal medya hesabına girildiği zaman ise 'Bebek Dostu Hastane' unvanı görülüyor. İlgili bölümde "Reyap Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Dostu Hastane' unvanı verilmiştir" ifadesi yer alıyor.