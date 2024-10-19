Yenidoğan çetesi skandalında adı geçiyordu! CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz partiden istifa etti

Türkiye, yenidoğan çetesi skandalını konuşuyor. Çetenin yaptıklarıyla ilgili ortaya çıkan gelişmeler kan dondurmuştu.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız geriye dönük şikayetlere de bakacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: 'ALNINI KARIŞLARIZ'

Soruşturmada CHP'li Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da adı geçiyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz ile ilgili olarak "Alnını karışlarız o CHP'linin" demişti.

İSTİFA ETTİ

ODA TV'nin haberine göre Yılmaz bugün yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz şunları ifade etti:

"Dört kız babası ve 34 yıllık bir hekim olarak adımın bu vahim vakada anılmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Gerçeklerin biran önce ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bildiririm. Çünkü hakkımda her ne kadar ihmali davranışla kasten adam öldürme ve suç işlemek amacı ile üye olma suçlamaları yöneltilmemişse de üzüntümün büyük olduğunu ifade etmek isterim. Tarafımın ifadesi alındıktan sonra salıverilmem ve göz altına alınmamış olmam da adaletin tecelli edeceğine ve gerçeklerin ortaya çıkacağına ilişkin inancımı yükseltmiştir.Yüce Türk adaletine güvenim tamdır. Sürecin siyasallaştırılması adına, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partimden istifa ediyorum"