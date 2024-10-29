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Yenidoğan çetesi skandalında Savcı Yavuz Engin'i makamında tehdit etmişti! Mustafa Kemal Zengin'in kimi kurtarmak istediği ortaya çıktı

29.10.2024 16:31
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Türkiye günlerdir yenidoğan çetesi skandalında Mustafa Kemal Zengin, "İçerdekini çıkartabildiğin kadar erken çıkart sal gitsin. Hanımı bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, neyin tedbirini alacaksın. Benimle de fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit etmişti. Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekerken, tutuklanan Zengin'in kimi tahliye ettirmek istediği ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi skandalında Savcı Yavuz Engin'i makamında tehdit etmişti! Mustafa Kemal Zengin'in kimi kurtarmak istediği ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuş, hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve 112 personellerinin karıştığı skandalda 12 bebeğin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit ettikleri videonun sosyal medyaya düşmesiyle de gündem olmuştu. Çete adına Savcı Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in işaret ettiği tutuklunun kim olduğu ortaya çıktı.

NE FIRAT SARI NE DE İLKER GÖNEN

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında, Yenidoğan Çetesi soruşturması adına devam eden davanın yeni detaylarını anlattı.

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Mustafa Kemal Zengin'in Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i "İçerdekini çıkartabildiğin kadar erken çıkart sal gitsin. Hanımı bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, neyin tedbirini alacaksın?" diyerek tehdit etmişti. Bu sözlerin Yenidoğan Çetesi liderleri Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen için olduğu düşünülmüştü ancak gerçek öyle çıkmadı.

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BAŞHEMŞİRE TOPTEMEL'İ TAHLİYE ETTİRMEK İSTEMİŞ

Soruşturmadaki yeni detaylarda Mustafa Kemal Zengin'in, tutuklu olarak yargılanan Başhemşire Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı.

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Tuğçe Toptemel'in üvey babası Yavuz Çelik ifadesinde "Mustafa Kemal Zengin'i 10-15 senedir tanıyorum. İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı olarak tanıyordum. Bana bir konuşmamızda 'sana yardım ederim' demişti." şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

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Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in Başhemşire Tuğçe Toptemel'in babasını ve ağabeyini 'ek ifade ile serbest bıraktıracağım' diyerek kandırdığı belirtildi. Toptemel'in ailesi de Savcıyı tehdit eden Zengin'den şikayetçi oldu.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Savcı yenidoğan çetesi
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