'Yenidoğan Çetesi' skandalından sonra dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı'nı kabul etti

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve kişilerin haksız kazanç elde ettikleri belirlenen olay herkesin kanını dondurdu.

12 bebeğin ölümünden sorumlu olan Yenidoğan Çetesi, bu faaliyetlerini SGK'dan günlük 8 bin TL alabilmek için yaptı.

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Skandal olay herkesin tepkisini çekerken, İstanbul'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul ettiğini aktardı.

"BAKANLARIMIZDAN DETAYLI BİLGİ ALDI"

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı"