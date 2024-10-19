Yenidoğan çetesi soruşturmasında çarpıcı detay! Daha fazla çocuk öldürülmüş olabilir

Yenidoğan çetesi ile ilgili detaylar kan dondurdu.12 bebeği öldüren çetenin liderliğini doktor Fırat Sarı'nın yaptığı ortaya çıkmış ve ifadesinde her şeyin prosedüre uygun olduğunu ifade etmişti.

RAPORDA ÇARPICI DETAY

'Yenidoğan çetesi'ne dair yürütülen soruşturmada dosyada bulunan Sağlık Bakanlığı müfettiş raporunda çarpıcı bir detay yer aldı.

27 Mart 2023’te bir kişinin CİMER ihbarı sonrası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde özel hastanelerin denetiminden sorumlu olan Dr. Malik Türkay Esin’in 22 Mayıs 2023’teki yazısı sonrası yeni doğan çetesine dair soruşturma başlatılıyor.

2022'DE DE ARANMIŞ

Dosyada yer alan bakanlığın müfettiş raporunda, örgütün iki numarası gibi gösterilen İlker Gönen’in 112 nakil birimi tarafından sadece 2023’te değil, 2022’de de arandığının tespit edildiği bilgisi yer aldı. Yani soruşturma bir CİMER ihbarı sonrası 2023’te başlasa da, 2022’de de benzer uygulamayı yaptıkları olasılığı güçlü bir olasılık. Bu da hayatını kaybeden veya sağlıklarını etkiledikleri çocuk sayısının daha da artması demek.

MÜZZİNOĞLU'NUN HASTANESİNİN BAŞHEKİMİ ÇIKTI

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de iddianamede geçmesi dikkat çekmişti. İddianamedeki şüphelilerden biri de Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız'dı. Yıldız'ın Avcılar Hospital’in başhekimi olarak görev yaptığı ortyaa çıktı.

Yıldız 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde de Yozgat’tan AK Parti milletvekili aday adayı olmuştu.