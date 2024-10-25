HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Özel hastaneyle ilgili dikkat çeken detay

Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Özel hastaneyle ilgili dikkat çeken detay

25.10.2024 18:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istenirken, özel hastanelerin ise kapatılarak mal varlıklarına el konulması istendi. İddianame mahkemeye gönderildi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Özel hastaneyle ilgili dikkat çeken detay

Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının da tehdit edildiği çete üyeleri hakkında toplamda 177 yıl 6 aydan, 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, ölen 10 bebek 'Maktul', 5 kişi 'Müşteki', Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü, 'Suçtan zarar gören', 19 hastane ve sağlık şirketi 'Malen sorumlu', 47 kişi ise 'Şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede ayrıca, çetenin liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığı, Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 'Örgüt yöneticisi' olarak yer alırken, çetenin, işletmesini yaptıkları özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini doldurmak için 112 sistemini bertaraf ettikleri ve hastaların hastalık seviyelerinde oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme aldıkları belirtildi.

gfdfgdf

589 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, çete lideri Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez uygulanmak üzere 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 112'de görevli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

ghfhffghhg

'HASTANELERE EL KONULSUN'

İddianamede ayrıca, diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülürken hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine 'Dolandırıcılık' suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi. İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türkiye yenidoğan çetesi
En Çok Okunan Haberler
TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

TUSAŞ'taki hain saldırıda merak edilenleri anlattı

Kız meselesi yüzünden yıllardır husumetleri bulunuyordu! Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla vurdu... Bakanlıktan açıklama geldi

Kız meselesi yüzünden yıllardır husumetleri bulunuyordu! Lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla vurdu... Bakanlıktan açıklama geldi

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında vatandaşı sevindiren sözler

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında vatandaşı sevindiren sözler

Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Okan Buruk acil ameliyata alındı!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenazesinde 'helikopter' paniği!

'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

'Görüyoruz ki Güran'larda oyun bitmezmiş' Narin cinayetinde bir şaşırtan gelişme daha: Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.