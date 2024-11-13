Yenidoğan Çetesi üyelerine ait yeni konuşmalar ortaya çıktı! Sözün bittiği yerdeyiz: Uyuşturucu koklattım, nefesini kestim

Türkiye'nin son aylardaki en çok konuştuğu olaylardan biri yenidoğan çetesi skandalıydı. İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan yenidoğan çetesinde 47 şüphelinin 22'si tutuklanmış, iddianamede adı geçen hastanelerin de lisansı iptal edilmişti.

Konu gündemdeki yerini korurken, İYİ Partili Turhan Çömez, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Çömez, yenidoğan çetesindeki bazı hemşire ve doktorların arasında geçen konuşmaları paylaştı.

"BEBEK PİSLİĞİN TEKİ ÇIKTI İLKER BABA"

Çömez'in bahsi geçen paylaşımında yer alan konuşmalar ise şu şekilde:

Hemşire: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!

Doktor: Entübe edelim.

Hemşire: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.

Hemşire: Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun.

"TEK TEK HESAP SORMAZSAM BU VEKİLLİK BANA HARAM OLSUN"

Çömez paylaşımının sonunda ise "Bu alçakların her birine tek tek hesap sormazsam bu vekillik bana haram olsun" ifadelerini kullandı.

ÇIRPINIRKEN ZAVALLI ÇOCUK MAKİNEDEN AYRILMIŞ VE OKSİJENSİZ KALMIŞ"

Çömez başka bir paylaşımında ise yaşanan bir olayı anlatı. Michelle Nwando Opara'nın soruşturma kapsamında lisansı iptal edilen Medilife Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Çömez şu ifadelere yer verdi:

"Yaşı büyük olduğu için pediatrik yoğun bakıma alınması gerekiyor. Ama hastanede bu ünite yok. Kuvöz küçük geldiği için çocuğu bir beşiğe yatırıyorlar. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınıyor. Doktor yok. Hemşire entübe etmeye çalışırken çocuğun kalbi duruyor.

Hayata döndürmeye çalışırken hatalı ilaç da kullanılıyor. Aynı gün hastanenin Sağlık Müdürlüğü tarafından başka bir nedenle denetleneceği bilgisi geliyor. Çocuğu apar topar diğer şubeye yolluyorlar. Orada da bebek yoğun bakım ünitesine alınıyor. Yine bir beşiğe. Çünkü pediatrik yoğun bakım ünitesi orada da yok. Hatta doktor ve hemşire de yok. Sadece bir hemşire yardımcısı var. O da yoğun bakımdan çekip gidiyor. Döndüğünde ise çocuğun çoktan hayatını kaybettiğini görüyor. Çünkü çırpınırken zavallı çocuk makineden ayrılmış ve oksijensiz kalmış. Makine de çok eski olduğu için alarm bile vermemiş. Bu sadece çok küçük bir örnek"