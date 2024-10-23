'Yenidoğan Çetesi'yle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor! Karlarını artırmak için evraklarla oynayıp, delilleri yok etmişler

Yenidoğan bebek çetesi olarak bilinen ve bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygun ve yeterli olmayan tedavi yöntemleri yüzünden bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine neden olan 47 şüphelinin 22'si tutuklandı. Çete üyeleri bu eylemlerini ise SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için yaptı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise her gün kan donduran yeni detaylar ortaya çıkıyor.

KAZANCI 3-4 KAT ARTIRIP KARI ORANSAL OLARAK PAYLAŞMALARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde Esenler’deki Güney Hastanesi’nin sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ile Beylikdüzü’ndeki Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, Bağcılar’daki Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur, Avcılar Hospital Başhekimi Fetin Rüştü Yıldız, Esenyurt’taki Reyap Hastanesi Başhekimi Hıdır Yüksel, Bağcılar’daki Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz, yine Bağcılar’daki TRG Hospital Başhekimi Volkan Karataş da şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, hastane sahipleri ve başhekimlerinin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek kendilerinin de maddi çıkar sağladığı iddia edildi. Şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3 - 4 kat artırdıkları, hastane yönetimlerinin Fırat Sarı liderliğindeki örgüt ile elde edilen karı oransal olarak paylaştığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre hastane sahibi ve başhekimlere ilişkin iddialar, iddianamede şu şekilde yer aldı:

"SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME VE YOK ETME SUÇUNU İŞLEDİ"

GÜNEY HASTANESİ SAHİBİ AYŞE MÜZEYYEN YURTOĞLU: 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi. Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işledi.

'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçlarından cezalandırılması istendi.

"HAYATINI KAYBEDEN DAMLA BEBEĞE GEREKLİ MÜDAHALE YAPILMADI"

BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ BAŞHEKİMİ AHMET ATİLLA YILMAZ: Hayatını kaybeden Damla bebeğe, gerekli müdahale yapılmadı. 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.

'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından cezalandırılması istendi.

"İHMALEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEDİ"

MEDILIFE HASTANESİ BAŞHEKİMİ CAFER AKDUR: Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işledi. 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.

'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'ihmali davranışla kasten adam öldürme', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"CİRO ARTILMASI AMACI İLE YAPILAN USULSÜZLÜKLERE GÖZ YUMDU"

AVCILAR HOSPITAL BAŞHEKİMİ FETİN RÜŞTÜ YILDIZ: Danışmanlık hizmeti adı altında şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen tarafından yönetilen Medisens Şirketi'ne yasaya aykırı şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini devretti. Ciro artırılması amacı ile yapılan usulsüzlüklere göz yumdu.

'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'ihmali davranışla kasten adam öldürme’, ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"HASTALARIN ÖLÜMÜNE KATKIDA BULUNDUĞU TESPİTLERİ YER ALDI"

REYAP HASTANESİ BAŞHEKİMİ HIDIR YÜKSEL: Hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim raporunda, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tedavi yönteminin yanlış olduğu ve hastaların ölümüne katkıda bulunduğu tespitleri yer aldı. Antibiyotik kullanma kurallarına uyulmadan kullanıldığı, hastaların yatış sürelerinin gereğinden uzun olduğu ifade edildi. Uzman heyet görüş raporunda Reyap Hastanesinde tedavi gören Miray Sena Bahadıroğlu, Mustafa Sezer, Asil Yılmaz Topcan, Asilhan Dağlı, Hilal Rana isimli bebeklere yapılan tedavilerde yanlış tedavi uygulandığı anlatıldı. ‘Örgüte bilerek isteyerek yardım etme’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından cezalandırılması istendi.

"HER GECE 3 TANE EX'LERİ VAR, DENEYİMLİ HEMŞİRELERİ YOK"

ŞAFAK HASTANESİ BAŞHEKİMİ SEMİHA YAVUZ: 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi. Fırat Sarı ve Nigar Kubilay arasında geçen konuşmada: "Semiha Hanım, Şafak'ta 45 hasta şuan deli gibi komplikasyonlu hasta kabul ediyor, her gece 3 tane ex'leri var, deneyimli hemşireleri yok" dediği ifade edildi.

'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

DOKTORSUZ ŞEKİLDE YOĞUN BAKIM ÇALIŞTIRMIŞLAR

TRG HOSPİTAL BAŞHEKİMİ VOLKAN KARATAŞ: Doktorsuz şekilde yoğun bakım çalıştırdı ve bu ihmali nedeni ile bebek Kadan hayatını kaybetti. 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.

'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçlarından cezalandırılması istendi.