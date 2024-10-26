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  4. MYNET ÖZEL | Yenidoğan çetesinde Adnan Oktar izi! Skandalların merkezindeki Başhekim Ahmet Atilla Yılmaz'la ilgili gündem yaratacak detay

MYNET ÖZEL | Yenidoğan çetesinde Adnan Oktar izi! Skandalların merkezindeki Başhekim Ahmet Atilla Yılmaz'la ilgili gündem yaratacak detay

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.10.2024 11:55
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Yenidoğan çetesi skandalının en dikkat çeken isimlerinden biri, Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimliğini yapan Ahmet Atilla Yılmaz oldu. Skandalın ardından partisi CHP'den istifa eden Yılmaz'ın hakkında ortaya çıkan yeni detay ise skandala Adnan Oktar silahlı suç örgütünü de dahil etti. Yılmaz'ın, örgütün yayın organı A9 TV'de örgütün hastanelerden sorumlu imamı Ayşe Pınar Akkaş ve örgüt adına kan kaçakçılığı yapan beyin cerrahı Oktar Babuna ile programa katıldığı ortaya çıktı.

MYNET ÖZEL | Yenidoğan çetesinde Adnan Oktar izi! Skandalların merkezindeki Başhekim Ahmet Atilla Yılmaz'la ilgili gündem yaratacak detay

MYNET ÖZEL HABERİ

Yenidoğan bebek çetesi skandalı Türkiye gündemindeki yerini koruyor. İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede 47 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9’ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor.

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SKANDALIN EN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN: AHMET ATİLLA YILMAZ

Çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında en çok dikkat çeken isimlerden biri de soruşturma kapsamında kapatılan Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimliğini yapan Ahmet Atilla Yılmaz oldu.

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Medilife Beylikdüzü Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz

ÇETE SKANDALI PATLAYINCA CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de olan Ahmet Atilla Yılmaz, skandalın ardından partisi CHP'den istifa etti. Başhekimin ayrıca bir televizyon kanalında yayınlanan "Adım Farah" dizisinde kendi adıyla çocuk doktoru olarak rol almıştı. Yılmaz ile ilgili gündem yaratacak yeni bir detay daha ortaya çıktı.

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Ahmet Atilla Yılmaz (Solda) - Ayşe Pınar Akkaş (Ortada) - Oktar Babuna (Sağda)

YENİDOĞAN ÇETESİ SKANDALINDA ADNAN OKTAR İZİ

Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yayın kanalı olan A9 TV'de bir programa katıldığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın burada örgüte üye olan Oktar Babuna ve Ayşe Pınar Akkaş ile yayın yaptığı görüldü.

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Oktar Babuna

KAN KAÇAKÇILIĞI YAPAN BEYİN CERRAHI

Kesinleşen yargıtay kararına göre Beyin Cerrahı olan ve Yılmaz ile aynı programda bulunan Oktar Babuna'nın örgüt için kan kaçakçılığı yaptığı biliniyor. Babuna'nın kan kaçakçılığı yaptığı ve sağlık alanında faaliyet gösteren firmalarının çeşitli usulsüzlüklerle insanların kanlarını topladığı il sağlık müdürlüğü raporlarında yer aldı.

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Ayşe Pınar Akkaş

ÖRGÜTÜN HASTANELERDEN SORUMLU İMAMI: AYŞE PINAR AKKAŞ

Adı skandallarla anılan başhekim Ahmet Atilla Yılmaz'ın Adnancıların kanalında katıldığı programın sunuculuğunu ise Ayşe Pınar Akkaş yaptı. Ayşe Pınar Akkaş ise örgütün hastanelerden sorumlu imamı olarak biliniyor. Birinci derecede örgüt yöneticisi olan Akkaş, örgütün yayın organı olan A9 TV'de sunuculuk yapıyor. Akkaş ayrıca, kontrol altında tutulan ve beyinleri yıkanarak özgür iradeleri elinden alınmış bu kızların örgütle bağlarının kopmaması noktasında sorumlu. Bu kızların her türlü sapkınlıkta kullanılmalarının devamlılığını da sağlayan kişi olan Akkaş'ın, dışarıya tek çıkamayan kızların yanında da gardiyan gibi gezdiği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar yenidoğan çetesi
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