Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin hakkında küstah talep! Başhekimden 'Fırat Sarı' itirafı da geldi: 364 bin TL'ye anlaştık

Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor. Davada 47 kişi yargılanıyor. 47 kişinin İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine yol açtıkları ve bundan haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor. Bugünkü duruşmada sanık hemşire Ecem Koç "Fırat hocanın geldiğinde kuvözden kafasını uzattığını gördüm, bebeğe yakından inceleme yapmadı" diye konuştu. Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız'ın avukatı ise Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in "10 bebeğin ölümünü izlediğini" öne sürerek ‘Kasten adam öldürme’ suçundan sorgulanmalı” şeklinde skandal bir talepte bulundu.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN İŞLETİLMESİNDE SORUMLU DOKTOR FIRAT SARI"

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 kişinin yargılandığı davada, tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık hemşire Ecem Koç, suçlamaları reddetti.

Çorlu Reyap Hastanesi'nde 2019'da yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya başladığını belirten Koç, tutuklu sanıklardan doktor Fırat Sarı'yı 1,5-2 yıldır tanıdığını söyledi.

Yoğun bakım ünitesinin işletilmesiyle ilgili süreci bilmediğini, sorumlu doktorun Fırat Sarı olduğunu öne süren Koç, "Sadece hemşirelik yapmakla yükümlüyüm. Buradaki kimseyi tanımıyorum. Herhangi bir örgüte mensup olmam söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Ölen Halime Alkari bebeğin durumunun kötü olduğunu savunan Koç, şöyle devam etti:

"Yaşamla bağdaşmayan bir bebek olarak söyledi doktorlar. Biz yine her şeyini yaptık. Tape kaydı olarak Fırat Sarı'yla tek konuşmam var. Orada adrenalin ve CPR yaptığımı, bebeğin geri gelmediğini söylüyorum. Bebek o gün kötüleşip vefat etmedi. Öleceğini bekliyorduk. Doktor olmadığı için müdahaleyi hemşireler olarak yaptık. Müdahale tek kişi değil, üç dört kişi ile yapılır. Birileri müdahale ederken birinin doktorla haberleşmesi gerekiyordu. Ben doktorla konuşan kişiydim. Normalde doktor bey (Fırat Sarı) İstanbul civarından Çorlu'ya geliyor. Kaç kilometre bilmiyorum ama doğuma yetişecek durumdaydı. Kendisi hem müdahalelerimize hem doğuma yetişirdi."

DENETİM SAVUNMASI

Bebeği öldükten sonra defin işlemleri için hazırladıklarını aktaran Koç, "Denetim ekibi de doktor geldikten hemen sonra geldi. Bebeğe yakından baksalardı damar yolu vesaire olduğunu göreceklerdi. Uzaktan, kuvözden baktıkları için herhangi bir girişim görmemeleri çok normal. Burada denetim ekiplerini yanıltan şey, saatlerin uyuşmamasıdır. Sonradan öğrendiğim kadarıyla uzatılmış bir saat var." şeklinde savunma yaptı.

Halime bebeğin öldüğü gün çok stres altında olduklarını ifade eden Koç, "Normalde doktorumuzun olması gerekiyordu. Bu olayın sabahında yönetime istifa etmek istediğimizi, bu şartlarda çalışmak istemediğimizi söyledik. Yeni bir doktor geleceğini söylediler. Yeni doktor geldi ancak çalışma şansı yakalamadık." diye konuştu.

Halime bebeğin kafası tıraş edilerek damar yolu açılması ve dopamin verilmemesiyle ilgili bir tape kaydının sorulması üzerine Koç, "Konuşmaya hiç şahit olmadım. Benim baktığım başka bebekler vardı. 55 günlük bebek. Artık güçlü bir damar yolu yok. Son çare olarak kafadan damar yolu açarız. Küçük ve ince damarlara girdik. Dopamin küçük damarları zedeleyen bir ilaçtır. Kafadan verilmesi zararlıdır. Verilmemesi yerinde." dedi.

Koç, normal şartlarda bebeğe yapılacak acil bir canlandırma işleminde doktor bulunması gerektiğini ancak 3-4 hemşirenin de bu işlemi yapabileceğini kaydetti.

Doktor Fırat Sarı'ya bebeğin durumun kötü olduğunu sabah haber verdiklerini, gün sonunda da bebeğin vefat ettiğini anlatan Koç, "Hastanenin kendi çocuk doktorları oluyor. Destek verilebilirdi. Onun için yönetime söyledik. Onlar ayarlayabilirdi. Yoğun bakıma her doktor bakmak istemez, çekingen davranırlar. Fırat Bey de bu sebepten dolayı çok fazla yabancı doktorun girmesini istemezdi. Fırat hocanın geldiğinde kuvözden kafasını uzattığını gördüm, bebeğe yakından inceleme yapmadı." diye konuştu.

Fırat Sarı'nın Halime bebekle her gün ilgilendiğini ancak müdahale esnasında yoğun bakımda olmadığını söyleyen Koç, "Önceki yaptığı iyilikler benim gözümde sıfırdır. Doktor o an orada bulunmadı. İş işten geçtikten sonra geldi." dedi.

"Fırat Sarı'dan şikayetin varken neden para aldın?" sorusu üzerine Koç, "Yoğun bakımlarda 7/24 doktor olması gerekir. Benim isyanım ondandır. Paralar da sorumlu hemşirenin attığı paralardır." diye konuştu.

Bebeklere ceplerinden bakım eşyası, kendilerine de yemek aldıklarını dile getiren Koç, Sarı'nın kendi hesabına gönderdiği paraların bu tür harcamalar karşılığında gönderildiğini savundu.

Koç, Sarı'nın sahibi olduğu Medisense şirketinden aldığı paraları ise şöyle savundu:

"Bahar (Kanık) Hanıma bir miktar para geliyor, o da kıdemli hemşirelere 1000-1500 lira arasında dağıtıyordu. Direkt kendi hesabıma göndermiyor, sorumlu hemşirelerimiz dağıtıyordu. İlk gönderildiğinde neden gönderildiğini de anlamadık."

"NEREDE OLDUĞUMU HİÇBİR ZAMAN HATIRLAMAM"

Tutuksuz sanık doktor Mehmet Salih Kara da başka doktorun kaşesini kullandığı iddiasını kabul etmedi.

Asistanlık eğitimini Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde aldığını belirten Kara, buranın İstanbul'un en yoğun hastanelerinden biri olduğunu ve başka bir hastaneye gitmesinin imkansız olduğunu ileri sürdü.

Silivri Kolon Hastanesi çevresinden cep telefonu baz kaydı olduğunun söylenmesi üzerine Kara, "Silivri ve Çatalca'da ablam, kız arkadaşım, arkadaşlarım var. Oraya sık sık giderdim. Söz konusu hastanenin nerede olduğunu bile bilmem. Çok hareketli biri olduğum için nerede olduğumu hiçbir zaman hatırlamam." ifadelerini kullandı.

Sanık Kara, Fırat Sarı'dan hiçbir menfaatinin olmadığını öne sürdü.

"ALDIĞIM PARALAR EMEĞİMİN KARŞILIĞI"

Tutuksuz sanık hemşire Serenay Şenkalaycı ise Özel Avcılar Hospital'in personeli olduğunu belirtti.

Medisense şirketinden gelen paraların ek mesai ücreti olduğunu ileri süren Şenkalaycı, "Sorumlu hemşireliğe ek olarak gece nöbete kalırdım. Aldığım paralar emeğimin karşılığıdır." savunmasını yaptı.

Hastanede ölen bebek Kerem Muhammet Tokluoğlu'nun durumunun doğumdan önce kritik olduğunu ve bebek için yoğun bakımında yer hazırladıklarını söyleyen Şenkalaycı, "Doğuma bizzat katıldım. Bebek kötü doğdu. Yaklaşık 15 dakika ameliyathanede müdahale ettik, akabinde bebeği yoğun bakıma aldık. Doktorum tarafından bana söylenen her şeyi uyguladım." dedi.

Bebeğin vefat ettiği gün tutuklu sanık doktor İlker Gönen'i aradığını anlatan Şenkalaycı, "O da müdahalenin sonunda olduğumuzu biliyordu. Aslında bebeğe müdahaleyi bırakmayın, bunu da kayıt altına alın demek istiyor. Bu tapelere doğru şekilde yansıtılmamış. Kadın doğum uzmanı alana geldi, 'Hala bebeğe müdahale ediyor musunuz?' dedi. Dışarıya çıkıp aileye müdahale edildiğini söyledi. Doktor Zeki Ötünç doğumundan her anına kadar yanındaydı. Danışman doktor İlker Gönen'di. Bebeğe 45 dakika canlandırma yapıldı. Bebeğe artı 20 dakika daha müdahale yapıldı. Pasif ötenazi çok yanlış bir kelimedir, bir buçuk saat müdahale yapılan bir bebek için." diye konuştu.

Tutuklu sanık hemşire Hasan Basri Gök'ün ilaç sattığına dair duyumlar aldığını öne süren Şenkalaycı, Gök'ün kendisini de ilaç vermesi için manipüle etmeye çalıştığını ancak ilaç vermediğini ifade etti.

"Hasan Basri Gök'ten kurtulmak için neden Fırat Sarı'yı aramadın" soruna Şenkalaycı, "İlker Gönen, her gün kuruma geliyor. Hasan Basri Gök'ün ondan korkacağını düşündüm. Fırat Sarı'yı da arayabilirdim, haklısınız ama İlker'i her gün gördüğüm için ona söyledim. İlker hocadan çekineceğini düşündüğüm için ilaçları ona verdiğimi söyledim." yanıtını verdi.

Epikriz değiştirdiğiyle ilgili tape kayıtlarının sorulması üzerine Şenkalaycı, "Sürçülisan etmişimdir, asla epikriz değiştirmedim." dedi.

"Fırat Sarı neden epikrizlerin değiştirilmesini istedi?" istedi sorusunu ise Şenkalaycı, "Bilmiyorum. Bana sordu, ben de reddettim. Bu bir usulsüzlüktür." şeklinde cevapladı.

Doğum esnasında İlker Gönen'in bulunması zorunluluğu olmadığını belirten Şenkalaycı, "Müdahale edebilecek bir doktor vardı. Yenidoğan doktorunun doğumda olması gibi bir zorunluluk yok." dedi.

Şenkalaycı, yoğun bakımda kamera olduğunu ancak kayıt yapmadığını, nedenini ise bilmediğini söyledi.

BAŞHEKİM, FIRAT SARI'YA ÖDEDİKLERİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Duruşmada ayrıca, Avcılar Hospital başhekimi olarak görev yapan, danışmanlık hizmeti adı altında Fırat Sarı ve İlker Gönen tarafından yönetilen Medisens şirketine Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne aykırı şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini devrettiği iddia edilen Fetin Rüştü Yıldız savunma yaptı.

“Yoğun bakım işletmesini onlara bıraktık diye hiç bir şeyden haberdar değiliz anlamına gelmiyor”

Sanık Yıldız savunmasında “Hastanemizdeki ölüm oranları çok yüksek değildi. Hastanenin yoğun bakım işletmesini onlara bıraktık diye hiç bir şeyden haberdar değiliz anlamına gelmiyordu. İddia edilen eylemlerin tarafımızca gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Devleti zarara uğratma gibi bir durum yoktur. Bununla ilgili de delil bulunmuyor” dedi.

“FIRAT SARI VE ŞİRKETİNE CİRODAN BELLİ BİR ORAN VERİYORDUK”

Yıldız savunmasının devamında “Hastanemizde hastaların tedavi süreçleri titizlikle inceleniyor. Benim başhekim olarak herkesin ne yaptığını tek tek kontrol etme imkanım yoktu. Bizim hastanemizde günlük yoğunlukla dosya doldurmalarında sehven eksiklik yaşanabilir. Söz konusu eylemlerden haberim yoktu. Epikrizler normal şartlar günlük olarak ve doktorlar tarafından yazılır. Benim de talimatım bu yöndedir. Ama bunları takip etmemin mümkünatı yoktur. Tüm işlemlere ait kayıtlar SGK’ya fatura edilmeden önce işlemi yapan doktorun e imzası ile fatura edilmektedir. Üzerime atılı suçlamaları işlemedim, beraatime karar verilsin. Fırat Sarı bize geldi ‘böyle bir hizmet sunabiliriz’ dedi. Bunun bize hasta memnuniyeti sağlama ve daha kaliteli hizmet sağlama açısında faydası olacaktı. Fırat Sarı ve şirketine cirodan belli bir oran veriyorduk. Sarı’ya cirodan yüzde 35 pay veriyorduk. Ancak SGK’ya fatura ettiğimiz kısımda bu ödeme yüzde 20 şeklinde oluyor” şeklinde konuştu.

FIRAT SARI'YLA 364 BİN TL'YE ANLAŞMIŞLAR

Öte yandan; gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, üye hakim ile Yıldız arasında şöyle bir diyalog da geçti:

Üye Hakim: "Siz bu Fırat Sarı’nın danışmanlığının karşılığını aldınız mı?"

Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Bence aldık.

Üye Hakim: 15 Ocak’ta “364 bin TL hakkıdır” diyorsunuz, doğru mu?

Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız: Evet.

Duruşmaya, öğle arasının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor.

ÇETEYİ ÇÖKERTEN SAVCI ENGİN HAKKINDA SKANDAL TALEP

Başhekim Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı ise “Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bebeklerin öldürülmesi gibi bir durum var ise hemen harekete geçmeliydi. Savcı, 10 bebeğin ölümünü izledi. ‘Kasten adam öldürme’ suçundan sorgulanmalı” talebinde bulundu.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır