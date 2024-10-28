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  4. Yenidoğan Çetesini çökerten savcının kritik hamlesi! Soruşturmayı haber veren denetçileri de dinletmiş: Hakkınızda gizli bir dava var diyor

Yenidoğan Çetesini çökerten savcının kritik hamlesi! Soruşturmayı haber veren denetçileri de dinletmiş: Hakkınızda gizli bir dava var diyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.10.2024 16:02
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Bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin soruşturma kapsamında çeteye haber veren denetçileri dinlemeye aldırıp, çeteye bilgi veren şahısları da tespit etmiş. Bahse konu olayla ilgili geçen bir konuşmada ise Hakan Doğukan Taşçı "Çocuk ölümü diyor; bu sizin başınıza bela olacak," diyor. Ayrıca, "Sizde farklı bir şey var," diyor. "Hakkınızda gizli bir dava var," diyor, "yaklaşık üç dört ay önceden açılmış" ifadelerine yer verdi.

Yenidoğan Çetesini çökerten savcının kritik hamlesi! Soruşturmayı haber veren denetçileri de dinletmiş: Hakkınızda gizli bir dava var diyor

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi iddianamesi kabul edildi, çete üyesi 47 kişi 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

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SAVCIDAN KRİTİK HAMLE

Bununla birlikte olaya ilişkin her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Yenidoğan Çetesini çökerten Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in soruşturma sürecinde kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

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ÇETEYE HABER VEREN DENETÇİLERİ DE DİNLETMİŞ

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı habere göre Engin, soruşturmayı çeteye haber veren denetçileri de dinletmiş. Engin'in bu hamlesi ile çeteye bilgi sağlayan diğer şahıslar da tespit edilmiş.

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ŞÜPHELİLER KENDİ ARASINDA KONUŞMUŞ: HEPİNİZ BU ÖRGÜTLEŞME GİBİ BİR DAVANIN İÇİNDESİNİZ DEDİ

Bahse konu olan konuyla ilgili olarak iki şüpheliden Hakan Doğukan Taşçı ve Şeyhmus Çelik'in aralarında yaptığı telefon konuşması ise şu şekilde:

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HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Dedim, "Hocam napıyorsun?" falan, Bağcılar’da staj yaptığım zaman tanışıyorduk onunla.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: "İyi," falan dedi, "Gel, bir beş dakika sigara içelim."

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Çekti beni köşeye, dedi ki "Çabuk, hemen şu dediklerimi yap."

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

"BUNLARI YAPARSAN TEKRAR DENETLEMEYE GELMİŞ GİBİ BAKARIM"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: "Bunları yaparsan," dedi, "tekrar denetlemeye gelmiş gibi bakarım."

ŞEYHMUS ÇELİK: Hıı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Sonra bir iki şey söyledi, onları hemen ayarladık.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Tekrar denetime geliyormuş gibi yaptı.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Tekrar baktı, bir iki şeyden geçirdi bizi ama...

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

"ÇOCUK ÖLÜMÜ DİYOR; BU SİZİN BAŞINIZA BELA OLACAK DİYOR"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Yani büyük sıkıntı, "Çocuk ölümü diyor; bu sizin başınıza bela olacak," diyor. Ayrıca, "Sizde farklı bir şey var," diyor. "Hakkınızda gizli bir dava var," diyor, "yaklaşık üç dört ay önceden açılmış."

ŞEYHMUS ÇELİK: Ne davası?

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Hocam, "Dava var," diyor, "Hakkınızda dava var... Sağlık İl Sağlık Müdürü, yani Sağlık Bakanı'ndan sonraki en yetkili kişi, size kafayı takmış," diyor.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hee.

"HEPİNİZ BU ÖRGÜTLEŞME GİBİ BİR DAVANIN İÇİNDESİNİZ DEDİ"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: "Haberiniz olsun, gizli bir dava var hakkınızda," diyor. "Hepiniz bu örgütleşme gibi bir davanın içindesiniz," dedi. O yüzden "Hemen işten ayrıl, kendini kurtar," dedi.

ŞEYHMUS ÇELİK: İşten ayrıl, hee.

"DİREKT YARIN SABAH GEL, İSTİFANI VER"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Evet, "Hiç bekleme," dedi, "Direkt yarın sabah gel, istifanı ver. Sakın uzak dur, başın belaya girer," dedi. Ben de "Tamam hocam," dedim.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hee, valla ben de zaten ay başında düşünüyorum, ben de düşünüyorum.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Yok, ben ay başını valla beklemeyeceğim hocam, Fırat Hoca’ya da söyledim ben, yok.

ŞEYHMUS ÇELİK: Bir şey olmaz. Ne diyor o, o ne diyor?

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