Yenidoğan çetesinin konuşma tapelerinde ortaya çıktı! Hemşire Selen'in şüpheli ölümü... Gözaltına alınıp bırakılmıştı

Türkiye'yi sarsan bebek katili 'yenidoğan çetesi' ile ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ederken; polis tarafından aylarca teknik ve fiziki takip yapılan çetenin eylemleri bir bir ortaya çıkarılıyor. Habertürk'te yer alan habere göre; 197 şüpheli olayın tespit edildiği soruşturmada, 162'nci eylem olarak fezlekede yer alan çalışmada örgüt üyelerinin yaptığı telefon konuşmalarına yer verildi.

İDDİANAMEDEKİ "162. KONU" DETAYI

Hazırlanan polis fezlekesi ve iddianamede yer alan örgüt üyelerinin hangi eylemde bulundukları, eylem numaraları ve isimleriyle tek tek belirtiliyor. Dikkat çeken eylemlerden biri de 162'nci konu olarak soruşturmada yer alıyor.

Soruşturmada, hemşire Hakan Doğukan Taşçı, taburcu edilen bir bebek için bir gün kayıp yaşadığı için yeniden yoğun bakıma alamaması üzerine, önce çete üyeleri ardından çete lideri Fırat Sarı ile görüşerek sorununu anlatıyor.

BEBEĞİ 'ERİŞKİN' KAYDIYLA ALIYOR

Taşçı, bebeğin başka hastanede erişkin kaydıyla girişinin yapılması halinde sorunun halledileceğini belirtiyor. Çete liderinin oluru ile Taşçı, Özel Birinci Hastanesi'nde görevli doktor Fatih Akın'ı arayarak, "Hocam bir şey sorucam şimdi bizim bi tane bebek var da hocam bizde yattı taburcu oldu sonradan şimdi bi gün kaybı olduğu için hastayı tekrar yoğun bakıma yatırmaya çalışıyoruz da bi gün kaybı olduğu için yoğun bakıma yatıramıyoruz hani ben medikal muhasebe müdürüyle konuştum Nehirle de konuştum hani dediler hani Fatih hoca onay verirse sıkıntı yok bizlik dediler sadece erişkin üzerinden takibini açtırabilir miyim" diyor.

Bu usulsüz eylemde yer alan isimler fezlekede şöyle sıralandı Hakan Doğukan Taşçı, hemşire Hasan Basri Gök, hemşire Funda Savari, Fehmi Alperen, çete lideri Fırat Sarı ve doktor Fatih Akın.

HEMŞİRE SELEN BİLGİN'İN ÖLÜMÜ...

Bu eylemde yer alan isimlerden biri dikkat çekti. Çete üyesi Hakan Doğukan Taşçı'nın konuştuğu kişiler arasında yer alan Özel Birinci Hastanesi'nde doktor olan Fatih Akın'ın ismi daha önce önemli bir olayda yer almıştı. Doktor Fatih Akın, 6 ay önce Özel Birinci Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan dedesi için hastanede refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin'in ölümünde şüpheli olarak ifadesi alınmıştı.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞ

Ameliyat öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktor Fatih Akın, o dönem yapılan soruşturma kapmasında gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kalmıştı.

ARALARINDAKİ KONUŞMA FEZLEKEDE

Polis fezlekesinde yer alan kayıtlara göre Hakan Doğukan Taşçı ile Fatih Akın arasındaki görüşme 4 Kasım 2023 günü saat 12.01'de gerçekleşti ve 187 saniye sürdü.

İşte şoke eden o görüşme;

FATİH AKIN : Efendim

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : alo

FATİH AKIN : evet

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : hocam Doğukan ben

FATİH AKIN : Evet Doğukan

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam bişey sorucam şimdi bizim bi tane bebek varda hocam bizde yattı taburcu oldu sonradan şimdi bi gün kaybı olduğu için hasta tekrar yoğun bakıma yatırmaya çalışıyoruz da bi gün kaybı olduğu için yoğun bakıma yatıramıyoruz hani ben medikal muhasebe müdürüyle konuştum Nehirle de konuştum hani dediler hani Fatih hoca onay verirse sıkıntı yok bizlik dediler sadece erişkin üzerinden takibini açtırabilir miyim

FATİH AKIN : Erişkin üzerinden takip açtırırız dimi

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : He he takibini açtırıp sildircem hocam

FATİH AKIN : Kaç aylık

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam kırk üç günlük çocuk otuz yedi haftalık ama otuz yedi artı altı günlük tam bugün yirmi sekiz günü olduğu için şey yapamadık provizyon alamadık

FATİH AKIN : he he

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Çocuktan bayağıda çocuk böyle dışarda heba olmuş çocuk remotolojisine

FATİH AKIN : Anladım

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Gitmesi gerekiyo bulamamış hiç bi yerde

FATİH AKIN : Tamam eğer sıkıntı olmayacaksa ıı şey yapabiliriz ya giriş çıkış yaparız yani dimi giriş çıkış yapıcanız

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ya medikal muhasebe müdürüyle konuştum dedi ki ıı erişkin üzerinden kayıt açtırıp takibini sildircez

FATİH AKIN : he he

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Sonra yenidoğana çevircez dedi bana

FATİH AKIN : He olur olur he he

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hani çocuk yoğunbakımda yokmuş

FATİH AKIN : ...

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ben onu da sordum dedim hani çocuk yoğunbakım yok ya sıkıntı olur mu dedim yok dedi çocuk yoğunbakım

FATİH AKIN : He yok şimdi şöyle çocuk yoğunbakım olması gine şöyle acilden

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Aynen

FATİH AKIN : Şey alabiliyoruz çocuk alabiliriz yani kimse bişey diyemez

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Aynen o şekilde söyledi olmadığı durumlarda alabiliyoruz dedi tamam bende bi

FATİH AKIN : hee yani

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Fatih hocanın onayını alayım o zaman dedim

FATİH AKIN : böyle durumlarda şeyde ıı niye aldınız demezde ama dışardan sevkli hasta gelemiyo zaten yani mesela ...

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Bu ayaktan acilden geldi hocam zaten

FATİH AKIN : Tamam acilden giriş yaptırdıysanız bizim yoğun bakıma giriş yaparsınız tamam mı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam

FATİH AKIN : Onun ordan acilden giriş yaptırın ondan sonra bi ıı ek üç doldurun tamam mı ıı ek üç doldursak mı ya ne diyon

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam silcekler ya takibi ek üç ıı

FATİH AKIN : He tamam o zaman gerek yok ıı yoğunbakıma giriş yapın acilden girişi olsun tamam mı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam

FATİH AKIN : Yoğun bakıma alalım sorarlarsa bize acil olarak almak zorunda kaldık deriz yani anladın mı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam tamam hocam

FATİH AKIN : Sıkıntı olmaz yani tamam mı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam tamam hocam tamam sağ olasın hocam

FATİH AKIN : He he problem olmaz

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam

FATİH AKIN : Bak ona dosya doldurcaz ister istemez gene

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Onu nasıl yapcaz biz mi doldurcaz yoksa

FATİH AKIN : Ya ıgine işte yoo acile geldi hastanın solunum sıkıntısı olduğu için acil olarak yoğun bakıma alındı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam istiyosan şöyle yaparım epikrizini ben yazarım sizin sistem üzerinden şey yaparız eğer takibini silme ama takibini silcekler ya ıı büyük ihtimalle herhalde bi normal

FATİH AKIN : Faturalandırılmayacaklar mı faturalandırma olmayacak mı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Olcak hocam

FATİH AKIN : Ya yo yo bizim erişkinden faturalandırma olacak mı onu diyorum

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Büyük ihtimalle o takibini silcekleri için olmaz ama takibini silmezlerse erişkin üzerinden faturalandırılacak

FATİH AKIN : Hee bi günlük

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Eğer öyle olursa da ben epikrizini

yazarım hocam ıı senin şeyinden göndeririz

FATİH AKIN : Tamam sen muhasebeyle konuş

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : he he

FATİH AKIN : Hee sıkıntı olmaz yani anladın mı ben şimdi erişkin çocuk yoğun bakım bakıyom ya

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam tamam hocam

FATİH AKIN : ...

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam tamam hocam

FATİH AKIN : Sen öyle yaptır tamam sıkıntı olmaz ...

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Samam hocam sağ olasın tamam görüşürüz hocam

Doktor Fatih Akın, Yenidoğan çetesinde yapılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan 47 şüpheli arasında yer almadı.