Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı'nın genç sevgilisiyle lüks yaşamı... Arabaları komşularının bile dikkatini çekti

Türkiye 'yenidoğan çetesiyle' ilgili her gün ayrı bir skandal öğreniyor. Özel hastanelerde para için bebekleri öldüren, savcıyı tehdit eden, haksız kazanç sağlayan, ailelerin hayatını mahveden çete üyelerinin yaşamı da kıskaca alındı. Yenidoğan çetesi üyelerinin bebeklerin ölüm emrini verdikleri anlara ait ses kayıtları dinleyenleri dehşete düşürürken Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı’nın lüks yaşamı da pes dedirtti.

KANLI PARA İLE LÜKS YAŞAM SÜRDÜ

Terör örgütü PKK’ya üyelikten de ceza alan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın lüks yaşamı hakkında detaylara ulaşıldı.

APAR TOPAR BOŞALTILDI

Ekol TV'de yer alan habere göre, Fırat Sarı, iddialara göre İstanbul’un Silivri ilçesinde herkesin 8 bin liraya kiraladığı daireyi neredeyse 2 katına yani 15 bin liraya kiraladı. Ancak Sarı bu dairede 2-3 ay kalabildi. Fırat Sarı, yargının çetenin üzerine gitmesiyle soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Komşularının Sarı ile evli olduğunu düşündüğü ancak çete liderinin birlikte yaşadığı genç kadın da soruşturmayla birlikte apar topar daireyi boşalttı.

HAVUZLU SİTEDE LÜKS HAYAT

Havuzlu ve lüks sitede yaşayan Fırat Sarı, sağlıklı doğan bebeklerin farklı gerekçelerle yoğun bakımda tutularak ölmelerine neden oldu.

LÜKS ARAÇLARI KOMŞULARININ DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Öte yandan Fırat Sarı’nın birlikte yaşadığı kadının kendisini Sarı ile evli olarak tanıtması dikkat çekti. Komşularının ifadesine göre Sarı ve sevgilisi eve lüks araçla gelip gidiyordu.

ESKİ EŞİ KONUŞMAK İSTEMEDİ

Bebeklerin ölümü ile protez saç yaptıran ve 2 çocuğu olan Fırat Sarı, eşinden 5 yıl önce boşanmıştı. Sarı’nın eski eşi ise çete lideri ile konuşmak istemediğini ifade etti.

TÜRKİYE HAKİM KARŞISINA ÇIKMASINI BEKLİYOR

Bebekleri öldürerek lüks yaşam sürdüren Sarı’nın havuzlu dairesi tutuklanmasının ardından başkalarına kiraya verilirken çete lideri kan donduran detayların yer aldığı iddianamenin kabul edilmesi sonrasında hâkim karşısına çıkacak.