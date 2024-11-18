Yenidoğan çetesinin mahkemesine giren Milletvekili Çömez'den olay sözler: 'Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler'

Tüm Türkiye bugünü bekliyordu! Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en büyük skandallardan biri olan yenidoğan çetesinin hesap günü geldi. Bebek katilleri hakim karşısına çıktı.

"ERKEK BEBEKLERİN TESTİSLERİNİ SIKARAK ÇÜRÜTMÜŞLER"

Herkesin merak ettiği davaya katılım bir hayli yüksekti. Mahkemeye giren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in söyledikleri kan dondurdu. Çömez, Opara bebeği nasıl canice öldürdüklerini anlattı.

Çömez şu ifadeleri kullandı;

"Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler. Çürütmüşler! Elimde belgesi var. Fotoğrafları paylaşıyorlar aralarında ve utanmadan sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar, hepsinin belgesi var. Müdahil olayım diyorum ben daha ne söyleyeyim Türkiye'ye?

Daha yavrusunu kucağına alamamış, sütünü emzirememiş, kulağına ezanını okuyamamış, ismini üfleyememiş götürmüş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için çocukları katletmişler. 12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınız zaman aç bırakıldıklarını görürsünüz.

"BİR BEBEK HASTANEDE BOĞULARAK ÖLÜYOR"

Çocuklar günlerce aç bırakılmış, bir deri bir kemik kalmışlar. Hala birçok isim dosyada yok. Benim elimdeki isimlerin önemli bir kısmı yok burada. Bir tek isim vericem; Opara bebek! Açın dava dosyasını göreceksiniz. Opara bebeğin nasıl öldüğüne dair dava dosyasında ne yazıyor biliyor musunuz? "Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir yoğun bakım ünitesindedir ve ondan dolayı ölmüştür." yazılıyor.

Ben size Opara bebeğin hikayesini anlatayım. Apar topar bir araya geliyorlar aman Opara bebeği kaçıralım. Başka bir hastaneye oda 1. hastane oluyor. O bebeğe bakmakla sorumlu hemşire uyumaya başlıyor ve Opara bebek çırpınırken boğazındaki tüpü çekiyor! Cihazlar eski,uyarı sistemi yok,ikaz yok! Ve bir bebek o hastanede boğularak ölüyor. Bütün detayları var ben bunları nasıl haykırayım Allah'ınızı severseniz!"