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Yenidoğan çetesinin yeni konuşmaları ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: 'O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ki ona'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.10.2024 23:32
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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak bebeklerin ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin yeni konuşmaları ortaya çıktı. İğrenç sözlerin yer aldığı konuşmalarda, "Dolaptaki geçmiş tarihli ilaçları neden kullanmadın?" gibi ifadeler yer aldı.

Yenidoğan çetesinin yeni konuşmaları ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: 'O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ki ona'

Türkiye'nin gündeminde 'Yenidoğan çetesi' skandalı var! SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bekbekleri yoğun bakımda tutan çeteyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Çetenin yeni konuşmaları ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç çetenin konuşmalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İşte iğrenç ifadeler;

● 5 tane değil 3 tane bebek istiyorum biraz daha anası s.... ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın

● Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canına kastediyor. Bak inatla bebek yolluyorum ölüyor orada

● Sipisi çıkmış a.... k... çocuğunun hocam ya

● O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ki ona s.... çocuğu ya

● Devlet bunların anasını s... o sözleşmeyi görse. Bu hasta kaçırma, pazarlamaya giriyor

● Dolaptaki geçmiş tarihli ilaçları neden kullanmadın?

● Ya bir bebek ölmüştü saatlerde yanlışlık vardı ben düzelttim ama şeyi hesaba katmamışım ölüm saatini

● Muhasebe beni aradı Yünaç bebeğin akciğer grafisi ilk gün çekilmemiş, şu an entübe olarak yatan bir bebeğin çekimini yapın Yünaç diye kayda girin

● Mehtap ex olan bir bebeğin var senin değişik isimli a.... koyayım
Onu sana atacağım düzenleyebilir misin, kötüleştireceğim sadece

● 3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken ne düşünmüş, insan gibi yapsın ya

● Arıca da ex olmuş haberimiz yok, kimsenin haberi yok.

Yenidoğan üyeleri teker teker döküldü Yenidoğan üyeleri teker teker döküldü
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Anahtar Kelimeler:
çete yenidoğan
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