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Yenidoğan çetesinin yoğun bakım hemşiresinden kan donduran itiraf: "Hayata dönme ihtimali vardı ama kaçırdık"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.10.2024 10:38
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Yenidoğan Çetesi ile ilgili her gün kan donduran yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yoğun bakım sorumlu hemşiresi Çağla Durmuş'un iddianamede yer alan konuşmaları tüyler ürpertti. Durmuş'un Karakoç bebeğin aslında hayata dönme ihtimali olduğunu ama o süreci kaçırdıklarını itiraf ettiği konuşmalara yansıdı. Başka görüşmede ise Kırçiçek bebeğin öldüğü saatlerde görevli doktorun orada olmadığı ve Durmuş'un doktora "Evi su bastı dersiniz hocam, bozuntuya vermeyelim" dediği ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesinin yoğun bakım hemşiresinden kan donduran itiraf: "Hayata dönme ihtimali vardı ama kaçırdık"

Onlarca bebeğin ölümüne ve sakat kalmasına yol açan Yenidoğan Çetesi, ülkede infia yaratmış, 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianame mahkeme onayını bekliyor. Öte yandan çeteye dair hazırlanan iddianamede yer alan kan dondurucu detaylar ise günden güne ortaya çıkmaya devam ediyor.

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YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİNİN KAN DONDURAN KONUŞMALARI İDDİANAMEDE YER ALDI

Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak görev yapan Çağla Durmuş'un yapılan usulsüzlüklere ilişkin görüşmeleri de iddianamede yer aldı.

BEBEĞİN ÖLÜM SEBEBİ VE SGK'YA FATURA EDİLECEK RAPORU DEĞİŞTİRMİŞ

Sabah'ın haberien göre iddianamede şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un, Karakoç bebeğin ölümü ile ilgili gerçeği gizlemeye çalışarak örgüt yöneticilerinden İlker Gönen'den aldığı talimat ile bebeğin ölüm sebebi ve SGK'ya fatura edilecek raporun değiştirilmesini sağladığı.

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İHMAL OLDUĞU İÇİN BEBEĞİN GÖZ RAHATSIZLIĞI İLERLEMİŞ

Okutucu bebeğin ise raporunu okumakta ihmal göstermesi nedeni ile bebeğin göz rahatsızlığının ilerlediği ve alması gereken tedaviyi zamanında alamadığı tespit edildi.

"BİR ŞEYLER YAKALAYACAKLAR KESİN, YAKALAMAMA ŞANSLARI YOK"

Kolluk fezlekesinde yaptığı bir görüşmede ise denetimden bahsederek "Orda bir şey bırakma diyorum...Dolap ilaçlarını kaldırdınız değil mi? Onlar önemli diğer ilaçlardan" şeklinde ifadeler kullandığı ve bir denetimden bahsettiği konuşmasında ise "Bakalım yani bir şeyler yakalayacaklar kesin. Yakalamama şansları yok çünkü. Ederi ne olacak acaba" dediği ortaya çıktı.

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"ÖLENLER ARASINDAN PATLAK VEREBİLECEK TEK DOSYA DURU'NUN DOSYASI"

Öte yandan hemşirenin kolluk fezlekesinde yer alan başka görüşmeleri de ortaya çıktı. Bu görüşmelere göre entübe olmayan Duru bebeği entübe gösterdiklerini anlattı. Hemşire Çağla Durmuş konuşmasında, "Ölenler arasından patlak verebilecek tek dosya Duru'nun dosyası. Çünkü Temmuz'dan önce bölünmüş dosya. Komple ayın başından itibaren aldıkları için Duru geldiğinde entübe değildi biliyorsunuz ama entübe gösterdik biz. Çarşafları uyumlu değil onda patlayabiliriz" ifadelerini kullandığı görüldü.

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"ONUN DÖNEBİLME SÜRECİNMİ KAYBETMİŞİZ BİZ"

Şüpheli Durmuş, bir başka telefon görüşmesinde ise Karakoç bebeğin aslında hayata dönme ihtimali olduğunu ama o süreci kaçırdıklarını belirterek "Hocam Karakoç ex şu anda kalp atılması 80 saturasyon 30 ama 80'nde adrenalin ile yani, ölü morlukları falan da oluştu, aileye de kötüleşti diye haber verdik, birazdan ex kabul ederiz. Öleceği belliydi ama şey aspire etmiş, onun dönebilme sürecini kaybetmişiz biz, ben dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim, diğer günlerde stabil ama yapacak bir şey yok." dedi.

"ÜZÜLDÜM BU ÇOCUĞA, BİR YANDAN DA SEVİNDİM"

Örgüt yöneticisi İlker Gönen ise "Üzüldüm bu çocuğa bir yandan da sevindim kurtuldu" şeklinde yanıt verdi.

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SOLUNUM YOLUNA GIDA KAÇMASI NEDENİYLE ÖLEN BEBEĞİN RAPORLARINI DEĞİŞTİRMİŞ

Şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un hastanede resmi bir görevi olmayan örgüt yöneticisi İlker Gönen'i arayarak solunum yoluna gıda kaçması sonucu ölen bir bebek hakkında bunu gizlemek adına talimatlar aldığı, epikriz raporlarını bu yönde değiştirdikleri de tespit edildi.

"EVİ SU BASTI HOCAM, BOZUNTUYA VERMEYELİM"

Durmuş'un kolluk fezlekesinde yer alan bir başka görüşmesinde de Kırçiçek bebeğin öldüğü saatlerde görevli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede bulunmadığının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine doktor Dursun'a hitaben "Evi su bastı dersiniz hocam, bozuntuya vermeyelim" dediği ortaya çıktı.

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Doktor Hemşire yenidoğan bebek yenidoğan çetesi
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