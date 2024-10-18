Yenidoğan çetesiyle ilgili akılalmaz detayları açıkladı! Emrullah Erdinç: 'Akciğer grafileri üzerinde oynama yapmışlar'

Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor. Ortaya çıkan detaylar kan dondururken gazeteci Emrullah Erdinç SÖZCÜ TV'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Yenidoğan ve tedavi gören bebeklerin akciğer grafileri üzerinde oynama yapılmış" diyen Erdinç, "Bazı bebeklere keyfi ilaçlar veriyorlar. Bazı bebeklerin ağır engelli olduğu ortada" dedi.

Erdinç şu ifadeleri kullandı:

"ŞİKAYET İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE GELİYOR"

"Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada verdiği bilgiler doğru. Bu dosyayı araştırdığımda CİMER'e annenin şikayetiyle başlıyor. Şikayet İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne geliyor.

İşini layıkıyla yapan düzgün doktor ve profesörlerimiz gidiyor inceleme yapıyor ve rapor hazırlıyor. İhbarda bahsedildiği gibi birçok hastanede yenidoğan ünitesinde usulsüzlüklerin yapıldığı belirleniyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nü raporu Mali Şube'ye geliyor ve operasyon yapılıyor. Şu anda bu hastanelerin birçoğu aktif. Bunlar haksız kazanç elde etmek için devleti soyan hastaneler. Hala soymasına izin veriyoruz. SGK anlaşmaları iptal edilmiş değil. 19 hastane var.

15 tane hastane Fırat Sarı isimli doktor tarafından işletmeleri alınmış hastanelerden bahsediyoruz. Yüzde 60'ı hastaneye kalıyor, yüzde 40'ı Fırat Sarı ve çetesine kalıyor.

"AKCİĞER GRAFİLERİ ÜZERİNDE OYNAMA YAPILMIŞ"

Yenidoğan ve tedavi gören bebeklerin akciğer grafileri üzerinde oynama yapılmış. Avcılar'da bir hastane var, o hastanenin de eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olduğunu biliyoruz.

"BEBEKLERE KEYFİ İLAÇLAR VERİYORLAR"

Bazı bebeklere keyfi ilaçlar veriyorlar. Bazı bebeklerin ağır engelli olduğu ortada. Elindeki raporlarla SGK anlaşması iptal edeceksin. SGK anlaşması iptal edilirse bu hastanelerin hiçbiri hayatta kalamaz. Devletten besleniyorlar.

Yenidoğan ünitesinde mesela 25 bebek var, tapelerde çıktı, hemşire diyor ki 'Denetime gelecek ben bu üç bebeği napayım' diyor.

Şu ana kadar 1 milyar TL'yi geçen bir vurgundan bahsediyoruz. Tablo korkunç. Bu şu an sadece mercek altına alınmış hastaneler için geçerli. Hala ihbar yağıyor.

Müfettişler denetim yaparken 15 dakika önce entübe olan bir bebek nasıl iyileşmiş olabilir diye soruyor. Böyle bir şey olabilir mi? "