Yenidoğan çetesiyle ilgili 'Savcı dosyadan el çektirildi' haberine gözaltı!

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili “Yenidoğan Çetesi'ni çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" iddiası ile paylaşımlar yapılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar ile ilgili ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

DİNÇER GÖKÇE GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, haberi ilk yayınlayan Halk Tv Haber Müdürü Dinçer Gökçe başta olmak üzere bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürlerinin gözaltına alındığı öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır