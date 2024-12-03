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  4. Yenidoğan davasında mütalaa açıklandı! Tutuksuz yargılananların da tutuklanması istendi

Yenidoğan davasında mütalaa açıklandı! Tutuksuz yargılananların da tutuklanması istendi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.12.2024 14:46
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Türkiye'nin günlerdir yakından takip ettiği yenidoğan davasında sıcak gelişme. Savcı ara karar için mütalaasını açıkladı. 10 tutuksuz sanığın tutuklanması istendi. Savcı öte yandan tutuklu yargılananların tutukluluk hallerinin de devamını istedi.

Yenidoğan davasında mütalaa açıklandı! Tutuksuz yargılananların da tutuklanması istendi

Yenidoğan davasında savcı ara karar için mütalaasını açıkladı. 10 tutuksuz sanığın daha tutuklanmasını isteyen savcı tutuklu yargılananların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

ISTANBUL---‘YENIDOGAN-CETESI’-DAVASI-BAS_426092_125664

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluğu yönünden görüşünü açıkladı. Savcı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını ve 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Savcı mütalaa yenidoğan
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