Yenidoğan davasında mütalaa açıklandı! Tutuksuz yargılananların da tutuklanması istendi

Yenidoğan davasında savcı ara karar için mütalaasını açıkladı. 10 tutuksuz sanığın daha tutuklanmasını isteyen savcı tutuklu yargılananların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluğu yönünden görüşünü açıkladı. Savcı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını ve 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını talep etti.