Yenidoğan değil, ölüm çetesi! Bebeğin 3 parmağını kesip, boğazını delmişler

Yenidoğan Çetesi mağduru baba Serhat Kasımoğlu, TGRT Haber'de katıldığı bir programda yaşadıkları acı dolu süreci anlattı. Bebeklerinin doğumundan 58 gün sonra kontrole gittiklerini belirten acılı baba, çocuğun apar topar Tekirdağ'daki devlet hastanesinden İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildiğini aktardı. Çocuğunun hiçbir sorunu yokken defalarca ameliyat edildiğini aktaran baba, evladının bu süreçte 3 parmağının kesildiğini, boğazının ise delindiğini söyledi.

"HABERLERİ İZLEDİĞİMDE SANKİ BENİM YAŞADIĞIMI ANLATIYORLAR"

Acılı babanın ifadeleri ise şu şekilde:

“Hafta sonu bu yenidoğan çetesi haberleri çıktı. Böyle haberleri izlediğimde sanki benim yaşadığımı anlatıyorlar. Şüpheye düştüm. Çocuğun bütün hastane raporları bende mevcut. Cumartesi günü kalktım tüm raporlarını çıkardım. Anlamasak da en azından bir kontrol edeyim. Kontrol ediyorum ediyorum şurada 2 tane rapor çok dikkatimi çekti.

"GAYET İYİ, SAĞLIKLI OLDUĞU SÖYLENDİ"

Doğumdan önce de sürekli kontrollere gidiyorduk. Devlet hastanesi kontrolüne gidiyorduk. Doğumu gerçekleşti. 29 Ağustos’ta doğumu oldu. Yine aynı şekilde herhangi bir sıkıntı sorun olmadığı, gayet iyi sağlıklı olduğu söylendi. Ertesi gün ayın 30’unda çocuğumu eşimi taburcu ettiler evimize geldik.

58 GÜN SONRA KONTROLE GÖTÜRDÜ, KALBİNDE SORUN VAR DENDİ

58 günlük olmuştu evladım, 27 Ekim 2022 tarihinde çocuğumu kontrole götürmüştüm çocuk hastalıkları uzmanı doktoruna. Film çekmemizi istediler. Gidip film çektirdik. Geldik diyor ki 'çocuğu acil hasta servis bölümüne yatışını yapmanız lazım.' Neden dedim, 'kalbinde bir sorun anlaşılıyor' diyor. Hasta yatış bölümüne yatış kartlarını imzaladık, yatışını yaptılar.

ÇOCUĞUNU 5 AY İSTANBUL'DAKİ ÖZEL HASTANEDE TUTMUŞLAR

Ertesi gün ayın 28’inde çocuğumu apar topar ambulansla götürüyorlar İstanbul’a özel hastaneye. Hastaneye götürüp yenidoğan yoğun bakıma sokuyorlar. Sürekli Tekirdağ’dan İstanbul’a ben her gün geliyorum. Çocuğum 5 ay boyunca hastanede kaldı. 28 Ekim 2022 tarihinde özel hastaneye girdi, 1 Mart 2023 tarihine kadar o hastanede kaldı.

ÇOCUĞUNU HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞMADAN UYUTMUŞLAR

Özel hastaneye yatışının ya 2’inci ya da 3’üncü günüydü. Gittiğimde baktım çocuğum uyutulmuş. Benim haberim yok. Sordum oradaki hemşirelere, doktorlara sordum, çocuğum neden uyutuluyor? 'Çocuğunuz entübeye alındı' diyor. Neden benim haberim yok, iznim onayım olmadan nasıl entübeye alırsınız? 'Acil durum gerektirirse onu entübeye alırız' diyor. Ne zaman oldu diyorum. 'Dün akşam oldu' diyor. Dün akşam olduysa neden benim haberim yok? 'Her işlemde de hasta yakınlarına bilgi vermek gibi bir zorunluluğumuz yok' diyor. 'Sadece durumu ağır, çok kötüye giderse bilgi veririz' diyor. Çocuğu entübeye almışsınız bundan ağır ne olacak?

"BANA, KALP YETMEZLİĞİ, AKCİĞER YETMEZLİĞİ, DAMAR TIKANIKLIĞI, KALBİNİN SOL TARAFINDA BOZUKLUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Biz ondan sonra daha üst doktorlarla görüşmek istedik, çocuğun sıkıntısı ne derdi ne diye? Doktorla görüştük bana kalp yetmezliği olduğunu söyledi, akciğer yetmezliği olduğunu söyledi, damar tıkanıklığı olduğunu söyledi, kalbinin sol tarafında bozukluk olduğunu söyledi"

9 GÜN ARAYLA 2 FARKLI RAPOR! AYNI HASTANE, AYNI DOKTOR

Daha sonra elindeki raporları gösteren adam 10 Aralık 2022 tarihli raporda kapak yetersizliği izlenmediğini gösterdi ve "Ama 19 Aralık'ta kapak yetersizliği var diyor. Aynı hastane, aynı doktor" dedi.

BEBEĞİN 3 PARMAĞI KOPTU, BOĞAZI DELİNDİ

Çocuğunun 5 ay boyunca İstanbul'daki özel hastanede kaldığını aktaran ve çocuğa defalarca ameliyat yapıldığını anlatan Kasımoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çocuğum şu anda engelli halde. Özel hastanede bulunduğu süre zarfında çocuğunda 3 parmağı yoğun bakımda kaldığından dolayı morarmıştı. Eklem yerleri morarmıştı ve biraz çürümüştü. Çocuğumuzu her gün her gün bağladıkları için kontrol de edemiyorsun. En son onu gördüğümüzde çocuğumuzun neden bu hale geldiğini sorduk. Bize diyor ki; solunu yetmezliği, ak ciğer var damar tıkanıklığı var kan dolaşımı olmadığından dolayı onun parmakları o yüzden öyle çürüdü diyor. Daha sonra o parmaklar koptu, şu an engelli. Trakeostomi de yapıp boğazını delmiştiler"