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Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.11.2024 18:58
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“Yenidoğan Çetesi”ni ortaya çıkaran Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığı iddia edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama

Sosyal medyada bir iddia gündem oldu. “Yenidoğan Çetesi”ni ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin'in görevden alındığı öne sürüldü. Söz konusu iddia ile ilgili Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

YENİDPĞAN

"HABERLER GERÇEK DIŞI"

Tunç açıklamasında şunları ifade etti:

"Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.

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Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır.

"GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç yenidoğan çetesi
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