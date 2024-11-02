Yenidoğan skandalı sonrası denetimler arttı! Şanlıurfa'daki hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisi kapatıldı

Türkiye, Yenidoğan çetesinin yaptıklarıyla dehşete düşürmüştü. Daha fazla para almak için çocukları yoğun bakıma alan çetenin 10'dan fazla bebeği öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul'da bulunan 9 hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

KEMAL MEMİŞOĞLU: 'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

"Yenidoğan çetesi"nin çökertilmesinden sonra sağlık kurumlarındaki denetimlerin artmasıyla başka suistimallerin yakalanıp yakalanmayacağına dair soru üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

ÖZEL HASTANELERE DENETİM

Urfapusula'nın haberine göre yenidoğan çetesi skandalı sonrasında birçok özel hastanenin faaliyetleri mercek altına alındı. Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Şanlıurfa Özel Meydan Hastanesi’nde olağandışı denetim gerçekleştirildi.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yapılan denetimler sonucunda ve Şanlıurfa Valiliği’nin de kararıyla hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.