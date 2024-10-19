Yenidoğan skandalı sonrası sosyal medyadan duyurdu! Yiğit Bulut 'Yargı gereğini yapmalı' diyerek açıkladı

Yenidoğan skandalında 12 bebeğin öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşanan dehşete düşüren olay sonrası iddianamede yer alan 19 hastaneden 9'unun ruhsatı iptal edilmişti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikilar Kurulu üyesi Yiğit Bulut, ruhsat iptalinin yeterli olmayacağını ifade ederek "Yargı gereğini yapmalı ve bu hastanelerin bütün mal varlıkları dondurularak kamuya devredilmeli" dedi.
İşte Bulut'un açıklamasından satır başları:
"Hastanelerin ruhsat iptali yetmez!
Yargı gereğini yapmalı ve bu hastanelerin bütün mal varlıkları dondurularak kamuya devredilmeli.
Bağımsız yargı bu kararı alabilir!!
Yargı isterse yeni yol açabilir. Bilinen yoldan gitmek şart değil!
Hastanelerin ruhsat iptali yetmez!— YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) October 19, 2024
YARGI gereğini yapmalı ve bu hastanelerin bütün mal varlıkları dondurularak kamuya devredilmeli.
BAĞIMSIZ YARGI bu kararı alabilir!!
YARGI İSTERSE YENİ YOL AÇABİLİR!
Bilinen yoldan gitmek şart değil!
10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!…