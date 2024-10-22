Yenidoğan skandalı TBMM gündeminde! Saadet Partisinin önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi'nin yenidoğan skandalı ve yaşanabilecek benzeri olayların önüne geçebilmek, denetim mekanizmalarını güçlendirmek ve sağlık kuruluşlarının uygulamalarını daha sıkı bir şekilde mercek altına almak amacıyla TBMM Başkanlığı'na verdiği genel görüşme önerisi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"BU ÜLKE SİYASİ SORUMLULAR HESAP VERMEDEN YENİ SKANDALLARLA YÜZ YÜZE KALACAKTIR"

Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şöyle konuştu:

"Aslında olay yeni değil ama kamuoyu baskısı artınca yeni bir olaymış gibi gündeme gelen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde meydana gelen vahşice uygulamalar gerçekten bütün toplum olarak tüylerimizi ürperten bir hâle doğru geldi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki hadiselere iki meseleden yaklaşmamız, iki pencereden yaklaşmamız gerekiyor. Bir, olayın adli boyutu yani bizzat suç işleyen, bu olayların içerisinde olan bir kısmı kamu görevlisi, diğeri de normal şahıslardan oluşan bir çeteden bahsediliyor. Bir de olayın idari boyutu vardır. İdari boyut aynı zamanda siyasi sorumluluk üstlenmeyi gerektirir çünkü kamunun, kamu adına güç kullananların bir önleyici olma görevi vardır, bir de bütün önleyici tedbirlere rağmen mevzuata aykırı bir durum meydana gelirse de cezalandırma boyutu vardır.

Sağlık Bakanı'nın, o dönemki İl Sağlık Müdürü'nün bu çetenin içerisinde olduğuna dair hiçbir iddiada bulunmuyoruz en azından elimizdeki deliller itibarıyla ama denetim görevi olan, bu çetelerin elini kolunu sallaya sallaya âdeta yaygın bir uygulama olarak yeni doğan çocuklarla ilgili bu yoğun bakım ünitelerinin alt şirketlere taşere edilmesi sırasında Sayın İl Sağlık Müdürü, bugünkü Sağlık Bakanı sen uyuyor muydun, uymuyor muydu? Ülkede adli yönden cezalar alınıyor ama maalesef, bütün bu rezaletlere rağmen, siyasi sorumluluk üstlenen hiç kimse ortaya çıkmıyor. Bu ülke, bu siyasi sorumlulukları ortaya çıkarmadığınız müddetçe, dibinin dibi görünmeden, siyasi sorumluları hesap vermeden her gün yeni skandallarla yüz yüze kalmaya devam edecektir."