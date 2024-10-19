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Yenidoğan skandalında ruhsatları iptal edilmişti! Görüntüler geldi: Hastanelerin tabelaları indi, hastalar sevk edildi

19.10.2024 22:33
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Yenidoğan çetesi skandalında 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edilmişti. Silivri'deki ve Bağcılar'da bulunan özel hastanelerin faaliyetlerine son verildi. Hastanelerdeki hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.

Yenidoğan skandalında ruhsatları iptal edilmişti! Görüntüler geldi: Hastanelerin tabelaları indi, hastalar sevk edildi

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9 hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

SİLİVRİ'DEKİ HASTANENİN TABELASI KAPATILDI

Silivri'de bulunan o hastanelerden birinin faaliyetlerine son verildi. Akşam saatlerinde hastanedeki hastalar, ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Hastanenin tabelası ise kapatıldı.

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HASTALAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar'daki hastaneye gelerek yaptıkları çalışmalar sonrasında söz konusu hastanenin faaliyetlerine son verildi. Karar sonrası hastanenin tabelaları sökülürken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri devam eden hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakil edildi.

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Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
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