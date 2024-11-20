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  4. Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.11.2024 07:41
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Türkiye yenidoğan çetesinin duruşmasını takip ederken soruşturmada adı geçen Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk'ten saç baş yolduran bir açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında haklarından iddiaları reddeden Öztürk 16 bin yanlış göz ameliyatı için, "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Bebekleri acımasızca katlettiler, SGK'dan haksız kazanç sağlayarak vatandaşın parasına göz diktiler yetmedi sayısı bilinmeyen kadar insanın hayatına göz diktiler. Utanç resmi haline gelen yenidoğan soruşturmasında her gün yeni bir detay çıkıyor. Mahkemedeki savunmalar devam ederken soruşturmada adı geçen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibinden de yeni açıklama geldi.

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100 YILDA 600 MİLYON İDDİASI

Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programına katılan Öztürk, hastanenin SGK'dan son 10 yılda 600 milyon TL aldığını iddia etti. Öztür açıklamasının devamında ise SGK'ya yanlış fatura verilmediğini iddia etti. Bir firmadan aldıkları ürünlerin fatura edildiğini alınan tüm ücretin ameliyat ya da başka operasyonlardan kaynaklanmadığını belirtti.

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Öztürk ayrıca hastanenin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunmasına rağmen Sakarya'ya taşınmasına ilişki raporları da reddetti.

16 BİN YANLIŞ AMELİYAT

Programda 16 bin yanlış göz ameliyatının raporlanmasına ilişkin soru sorulmasına üzerine hastane sahibi Seçim Öztürk, "Evet göz alanında bir sıkıntımız var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hastane ameliyat soruşturma yenidoğan çetesi
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