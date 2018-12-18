HABER

'Yenidoğan sünneti enfeksiyon riskini azaltıyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

ÇAKMAK Erdem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Zafer Dörtdoğan, bebeklere ilk 1 yıl içinde yapılan sünnetlerde hastaneye başvurma oranının, sünnet olmayan bebeklere göre 6 kat daha az olduğunu belirtti.

İSTANBUL, (DHA)- ÇAKMAK Erdem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Zafer Dörtdoğan, bebeklere ilk 1 yıl içinde yapılan sünnetlerde hastaneye başvurma oranının, sünnet olmayan bebeklere göre 6 kat daha az olduğunu belirtti. Dörtdoğan, üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle doktora başvuruların da bu sayede azaldığını kaydederek, "Üriner enfeksiyon nedeniyle doktora başvurular istatistiksel olarak 10 kat azalmaktadır. Özellikle sünnet derisi darsa bunu zorlayarak açmaya çalışmak, daha sonra ciddi darlıklara yol açabileceği için bu zorlamalardan kaçınmak ve gerekirse erken sünneti düşünmek mantıklı olacaktır" dedi.
'EN UYGUN ZAMAN İLK 3 AY'
Dünya Sağlık Örgütü’nün sünnet ile alakalı olarak son paylaştığı 'Dünya Sağlık Örgütü Rehberi Işığında 2 Ay Altı Bebeklerde Lokal Anestezi Altında Sünnet' kılavuzuna göre sünnetin en kolay uygulandığı ve atlatıldığı dönemin doğumdan sonraki ilk 24 saatin ardından gelen erken bebeklik dönemi olduğunu anlatan Op. Dr. Zafer Dörtdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun da içerisinde ilk 3 ay en iyi, 3’üncü ay ile 6’ıncı ay arası orta ve 9’uncu aydan itibaren konforun azaldığı görülmektedir. Bu dönemde lokal sünnet(uygulama yapılacak bölgenin çevresinden uyuşturulması ile yapılacak sünnet işlemi) hem çocuk, hem aile, hem de cerrah için konforlu olacaktır. 2 yaşına kadar devam eden bu dönemde 9’uncu aydan itibaren konforun azaldığı görülmektedir. Lokal anestezi ile sünnetin yapılabileceği ancak kişisel değişikliklerin yaşandığı 5 yaş sonrası ise ikinci dönemdir."
'BEŞ, ALTI GÜN İÇİNDE İYİLEŞME OLUR'
Lokal anestezinin uzman ve tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerektiğini ve bu şekilde zararının çok az olduğunu ifade eden Dörtdoğan, "Lokal anestezi doğasında olan hafif kızarıklık, şişlik ve hafif morlukların da ek müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçtiği anestezi çeşididir. Bebeklik döneminde yapılan klasik cerrahi ya da gömülü veya eğriliği olan peniste yapılan estetik cerrahi sünnet işlemi sonrası, beş, altı gün içerisinde kaba iyileşme olmaktadır. Devamında ince-mikro iyileşme devam etmektedir. İlk gün kullanılan ağrı kesici fitil, krem ve iyileştirici bir krem kullanmanız pansumanına yetmektedir. Arkasından kapatılan bebek bezi avantajı ile normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ayrıca ameliyathanede kullandığımız kendiliğinden eriyebilen, alerjik olmayan yumuşak ve estetik dikişler en az iz ile iyileşmeye olanak vermektedir. Ancak yine de bebek bezinin kullanıldığı bebeklik dönemi sünnetinde, sünnetin doğasında olan sünnet sonrası yaşanabilecek hafif kızarıklık, ödem, morluklar, travmatik kanamaların, ciltte kabuklanmaların çok azaldığı, ileri yaş sünnetlerine göre bu gibi durumların onda bire düştüğü görülmektedir" diye konuştu.
'ESTETİK CERRAHİ SÜNNETLE TEDAVİ MÜMKÜN'
Gömülü penisin dışarıdan görülmeyen penis anlamında kullanıldığını ve bir hastalık olmadığını belirten Dr. Dörtdoğan, "Gömülü penis en basit olarak glans dokusu, vücut yüzey çizgisinin altında kalan penis olarak tanımlanabilir. Sünnetsiz çocuklarda sünnet derisi dışta göründüğünden bu durum aile tarafından anlaşılamayabilir. Çocuk yatar pozisyondayken dışta sallanan sünnet derisini iki parmağınız arasında tuttuğunuzda arada penis gövdesi yoksa bu durum gömülü penis olarak değerlendirilebilir. Tedavinin birinci adımı sünnettir. Özellikle bebeklikte erken teşhis ettiğimiz hastalarda çözüm sünneti yani estetik cerrahi sünnet dediğimiz özel teknikle sünnet yapıyoruz. Bu sünnetin özelliği içeriye çekilen penisin yuvasına yapışmasını önlemektedir" ifadelerini kullandı.
'ERKEN DÖNEM CERRAHİ İŞLEM TRAVMANIN ATLATILMASINI SAĞLIYOR'
Aile yanında çocuğun uyanık olduğu, uygulama yapılacak bölgenin çevresinden uyuşturulması ile yapılacak sünnet işleminin lokal anestezi ile yapılan sünnet olduğunu kaydeden Dr. Dörtdoğan, "Bunun yanında çocuğa verilecek şurup ile uykuya meyilli olduğu, uygulama yapılacak bölgenin çevresinden uyuşturulması ile yapılacak sünnet işlemine de sedasyon ve lokal anestezi ile klasik sünnet diyoruz. Cerrahi işlem sürecinin unutulmasına da fayda sağlıyor. Uyanık ya da uykuya meyilli halde istenilen cerrahi sünnet işlemi yapılamayacak çocuklara genel anestezi uyguluyoruz. Yaşına göre açlık süresi ile bekletilmiş çocuğun, ameliyathanede maske ile gaz koklatılarak, sünnet işlemini gerçekleştiriyoruz. Cerrahi işlemlerin hepsi değişik derecelerde travmaya yol açar ancak lokal sünnet bebeklik döneminde belirgin travmaya yol açmaz" diye konuştu.
'2

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Hipertansiyon hakkında doğru bilinen 5 yanlışHipertansiyon hakkında doğru bilinen 5 yanlış
Pek çok kadının başına geliyor ama kimse yapılacakları bilmiyorPek çok kadının başına geliyor ama kimse yapılacakları bilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir'e sert tepki! 'Bu insan müsveddesi için...'

Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir'e sert tepki! 'Bu insan müsveddesi için...'

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelikte kalça ağrısı neden olur? Kalça ağrısının tedavisi nasıl yapılır?

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni nedir? Gergedan virüsü nedir? Nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni ' rinovirüsler'

Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon hakkında doğru bilinen yanlışlar

Hipertansiyon hakkında doğru bilinen 5 yanlış

Perimenopoz nedir? Perimenopoz belirtileri nelerdir? Perimenopoz döneminde nasıl beslenmeli?

Pek çok kadının başına geliyor ama kimse yapılacakları bilmiyor

Mesane kanseri nedir? Mesane kanserine yol açan etmenler nelerdir?

Erkeklerde 3 kat fazla görülüyor…

Kış depresyonundan korunmak için egzersiz yapın

Kış depresyonundan korunmak için egzersiz yapın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.