HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yenidoğan yakınları Avcılar'daki özel hastanenin önünde protesto yaptı! Kapıları yumruklayıp, feryat etti: "3 sefer entübe yaptılar bebeğime"

Yenidoğan yakınları Avcılar'daki özel hastanenin önünde protesto yaptı! Kapıları yumruklayıp, feryat etti: "3 sefer entübe yaptılar bebeğime"

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
19.10.2024 19:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıkta yaşanan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı ülkede infial yarattı. Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından mağdur vatandaşlar yaşadıklarını anlatıp tepkilerini gösterdiler. Bugün de Avcılar'da bulunan bir özel hastanenin önüne giden yenidoğan yakınları, hastanenin camlarını yumrukladı. Mağdur bir kadın, "Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime" dedi. Öte yandan bir aile ruhsatı iptal edilen hastaneden çocuklarını sevk edemediklerini aktardı.

Yenidoğan yakınları Avcılar'daki özel hastanenin önünde protesto yaptı! Kapıları yumruklayıp, feryat etti: "3 sefer entübe yaptılar bebeğime"

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çete 12 bebeğim ölümünden sorumlu oldu.

4141

Çete üyelerinin 22'si tutuklanırken bazı hastaneler de kapatıldı. Çetenin her faaliyeti kan dondururken, bunları ise SGK her bebek için günlük 8 bin lira ücret almak için yaptı.

6796
4141

Çetenin faaliyetleri gün yüzüne çıkarken, mağdur aileler de yaşadıklarını bir bir anlatmaya başladı. Bazıları bunu sosyal medya üzerinden yaparken, bir mağdur Avcılar'daki özel bir hastanenin önüne gitti.

HASTANE ÖNÜNDE PROTESTO YAPTILAR

Burada beraberindekiler ile protesto gerçekleştiren yenidoğan yakınları, hastanenin camlarını yumrukladı.

"3 SEFER ENTÜBE YAPTILAR BEBEĞİME"

Feryat eden bir kadın ise evladının 2 ay boyunca bu hastanede yattığını söyleyerek, "2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı. Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime" dedi.

75675

HASTANEYE GİDEN AİLE BEBEKLERİNİ BAŞKA HASTANEYE SEVK EDEMEDİ

Öte yandan yine Avcılar'da bulunan ve ruhsatı iptal edilen özel hastanede iddiaya göre bir aile bebeklerini almak istiyor fakat sevk için ambulans gelmiyor. Konuyla ilgili olarak video çeken şahıs şu ifadelere yer verdi:

"Bebeğimizin sevkinin yapılmasını bekliyoruz. Üzgünüz, sıkıntılıyız. Bir an önce yetkililerin buraya gelmesini bekliyoruz. Kendiniz götürün dediler. Böyle saçma bir şey olmaz. 4 gündür bebek burada. Eğer kendimiz götüreceksek niye bekliyoruz. Bir an önce 112'den buraya ambulans gönderilmesini bekliyoruz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADALET BAKANI VE SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili olarak detaylı bilgi almak için Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadelere yer verdi:

324

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Avcılar hastane yenidoğan bebek yenidoğan çetesi
En Çok Okunan Haberler
Metin Akpınar'dan 'Hadım' açıklaması

Metin Akpınar'dan 'Hadım' açıklaması

Gündem olan başsavcı ilk kez konuştu, telefon numaraları o isme ait çıktı

Gündem olan başsavcı ilk kez konuştu, telefon numaraları o isme ait çıktı

Gündem olacak açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ve Lübnan'dan geleceklere kapımız açık"

Gündem olacak açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ve Lübnan'dan geleceklere kapımız açık"

Yeğeni, Fetullah Gülen'i ifşa etti

Yeğeni, Fetullah Gülen'i ifşa etti

45 yıllık mezarı açınca hayatlarının şokunu yaşadılar!

45 yıllık mezarı açınca hayatlarının şokunu yaşadılar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.