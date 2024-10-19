Yenidoğan yakınları Avcılar'daki özel hastanenin önünde protesto yaptı! Kapıları yumruklayıp, feryat etti: "3 sefer entübe yaptılar bebeğime"

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çete 12 bebeğim ölümünden sorumlu oldu.

Çete üyelerinin 22'si tutuklanırken bazı hastaneler de kapatıldı. Çetenin her faaliyeti kan dondururken, bunları ise SGK her bebek için günlük 8 bin lira ücret almak için yaptı.





Çetenin faaliyetleri gün yüzüne çıkarken, mağdur aileler de yaşadıklarını bir bir anlatmaya başladı. Bazıları bunu sosyal medya üzerinden yaparken, bir mağdur Avcılar'daki özel bir hastanenin önüne gitti.

HASTANE ÖNÜNDE PROTESTO YAPTILAR

Burada beraberindekiler ile protesto gerçekleştiren yenidoğan yakınları, hastanenin camlarını yumrukladı.

Avcılar’daki bir özel hastane önünde yenidoğan yakınları protesto yaptı



“Benim yavrum 2 ay burada yattı. 2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı. Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime.” pic.twitter.com/XmV7srh2G1 — Mynet (@mynet) October 19, 2024

"3 SEFER ENTÜBE YAPTILAR BEBEĞİME"

Feryat eden bir kadın ise evladının 2 ay boyunca bu hastanede yattığını söyleyerek, "2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı. Süt sağdık getirdik, vermediler. Çöpe attılar. 3 sefer entübe yaptılar bebeğime" dedi.

HASTANEYE GİDEN AİLE BEBEKLERİNİ BAŞKA HASTANEYE SEVK EDEMEDİ

Öte yandan yine Avcılar'da bulunan ve ruhsatı iptal edilen özel hastanede iddiaya göre bir aile bebeklerini almak istiyor fakat sevk için ambulans gelmiyor. Konuyla ilgili olarak video çeken şahıs şu ifadelere yer verdi:

Avcılar’da ruhsatı iptal edilen bir özel hastanede yenidoğan yakınları bebeklerini alamadıklarını iddia etti pic.twitter.com/buP1GaM0Uz — Mynet (@mynet) October 19, 2024

"Bebeğimizin sevkinin yapılmasını bekliyoruz. Üzgünüz, sıkıntılıyız. Bir an önce yetkililerin buraya gelmesini bekliyoruz. Kendiniz götürün dediler. Böyle saçma bir şey olmaz. 4 gündür bebek burada. Eğer kendimiz götüreceksek niye bekliyoruz. Bir an önce 112'den buraya ambulans gönderilmesini bekliyoruz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ADALET BAKANI VE SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili olarak detaylı bilgi almak için Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı ile görüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı"