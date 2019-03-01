Yenidoğana hastaneden taburcu edilmeden işitme taraması

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığınca, "Yenidoğan İşitme Tarama Programı"nın tarama ya da referans merkezlerinin yanı sıra doğum gerçekleştirilen tüm hastanelerde taburcu edilmeden uygulanabilmesi sağlanacak.

AA muhabirinin 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, işitme kaybı, çocuğun o lisana özgü sesleri oluşturarak konuşmasını geciktiren ve bozan en önemli faktör olarak gösteriliyor. İşitme kaybı ile doğan ya da yenidoğan veya süt çocukluğu çağında işitme kaybına neden olabilecek bir travma, hastalık veya ilaca maruz kalan çocuklarda zamanında teşhis büyük önem taşıyor.

İşitme kaybının zamanında teşhis edilmemesi ve rehabilitasyon programlarına alınmaması durumunda çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimi yetersiz olabiliyor ve ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal uyum açısından yaşıtlarından geri kalması sonucu doğabiliyor.

Bilimsel araştırmalara göre işitme kaybının saptanması bakımından en kritik dönem "yenidoğan" dönemi. Hayatlarının ilk iki yılında beden ve zihin yönünden hızlı bir gelişim yaşayan bebeklerin kullanacakları dilin temelini, o dile özgü seslerin işitilmesi ve konuşmaların dinlenmesi oluşturuyor.