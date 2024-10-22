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Yenidoğandan sonra şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal: Yaşlı hastaların ölümüne sebep olup, binlerce kişiyi kör etmişler...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.10.2024 08:02
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Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi sonrası, sağlık sektörüyle ilgili yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yalnızca bebeklerin değil, yaşlı ve hastaların sebepsizce ameliyatlara zorlandığı ve binlerce kişinin sağlığından olduğu, ele geçirilen kimliklerle SGK’nın yüz milyonlarca lira zarara uğratıldığı görüldü. Stent çetesi olarak bilinen bir grubun yaşlı hastaların ölümlerine neden olduğu iddia edilirken, bazı hastanelerdeki uygulamalarla binlerce kişinin kör olduğu belirtiliyor.

Yenidoğandan sonra şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal: Yaşlı hastaların ölümüne sebep olup, binlerce kişiyi kör etmişler...

Sağlık sektöründeki skandallara yenileri ekleniyor. Yenidoğan çetesi sonrası şimdi de stent çetesi ortaya çıkarken, söz konusu çetenin yaşlı vatandaşların ölümlerine neden olduğu iddia edildi. Yine bazı hastanelerde sebepsiz yere insanların göz ameliyatlarına alındığı ve yanlış uygulamalarla binlerce kişinin kör edildiği de iddialar arasında. İşte herkesin ağzını açık bırakacak sağlık sektöründeki yeni skandallar...

SAĞLIK SEKTÖRÜNE ADETA ÇETELER ÇÖKMÜŞ

Yeni doğan bebekleri para uğruna ölüme sürükleyen 'yenidoğan çetesi' Türkiye'yi dehşete düşürürken; gelen ihbarlar ve detaylı incelemeler sonrası sağlık sektöründeki skandallar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Sektöre adeta çetelerin çöktüğü ve bu grupların bimlerce kişiyi sağlığından ettiği belirlendi. Söz konusu sağlık çetelerinin insanları gereksiz yere ameliyatlara zorladığı, yanlış ve eksik tedaviler uyguladığı, yüksek faturalar çıkardığı ve ele geçirilen kimliklerle sahte operasyonlar yaparak SGK’yı milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; en çok uygulanan yöntemlerin başında; ihtiyacı olmayan hastaların anjiyo gibi kritik ameliyatlara alınması, ücretsiz sağlık kontrolü adı altında ele geçirilen kimliklerle kişilerin yoğun bakımda gösterilmesi, ücretsiz göz muayenesi adı altında kişilere gereksiz tedaviler ve işlemler uygulanması, kimlik bilgileri ile kişilerin diyalizde gösterilmesi, devlet hastanelerinden anlaşılan doktorlar vasıtası ile sevk işlemleri yapılmak suretiyle kişilere yüksek faturalar çıkarılması ve pahalı ilaç satışı gibi konular geldiği belirtildi.

VATANDAŞLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMIŞLAR

Yenidoğan çetesinin çökertilmesi ile listede adı geçen hastaneler ile ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. CİMER ve sosyal medyada bu hastanelere giden kişiler, yaşadıkları olayları bir bir anlatmaya başladı. Bazı hastanelerin pazarlama departmanlarının bu iş için kurulduğu; sivil toplum kuruluşları, fabrikalar ve hatta sokaklardan insan toplayarak ‘ücretsiz muayene’ adı altında kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilere defalarca işlem yaptığı belirtildi.

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ŞİMDİ DE STENT ÇETESİ ORTAYA ÇIKTI

Bazı özel hastaneler ise yaşlı hastaları, büyük operasyonlara soktukları ifade edildi. Yine yapılan açıklamalarda “Bu işlemlerin başında anjiyo ve stent geliyor. Hastanın bu işleme ihtiyacı olmasa dahi, hastane yönetimi ve doktorlar kendi aralarında anlaşarak, hasta yakınlarına durumun ‘acil’ olduğunu söyleyip apar topar ameliyata alıyorlar. Bu yolla hem SGK’dan hem de hasta yakınından para talep ediyorlar. Hastalar yaşlı olduğu için bu yapılan işlemlerin çoğu da ölüm ile sonuçlanıyor. Bunlara stent çetesi adı veriliyor” ifadeleri kullanıldı.

BİNLERCE KİŞİ KÖR OLDU

Bazı hastaneler ‘ücretsiz göz muayenesi’ adı altında insanları hastanelere çekerek, gereksiz yere birçok tetkikten geçirdiği de diğer iddialar arasında yer alıyor. Kişinin ihtiyacı olmadığı hâlde ameliyata ikna edildiği, birçok kişinin bu operasyonlar sonucunda görme yeteneğini kaybettiği belirtiliyor. Mağdur kişinin dava açması durumunda ise “Muayene öncesi imzalamış olduğunuz anlaşma gereği, hastanemiz hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir” deniliyor.

ASFASF

İTİRAFLAR GELDİ

Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan itiraflarda şu ifadelere yer verildi;

“Hastaneye gelen kişilerin ‘basit sağlık kontrolleri’ yapılıyor ve ücretsiz servisler ile alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Siz bunu bir jest olarak görüyorsunuz ancak durum farklı. Hastane, ele geçirdiği kimlik bilgisini defalarca kullanıyor.

YOĞUN BAKIMDA DİYE GÖSTERİYORLAR

Hatta sağlık kontrolüne gelen kişiyi, adamın haberi yokken yoğun bakıma bile yatırıyorlar. Yani adam işinde gücünde, diyelim fabrikada ama hastanede yoğun bakımda görülüyor.

ADAD

GÜNDE 300 KİŞİ GELİYOR

Kayıtlarda günde bir hastaneye 200-300 kişi geldiği görülüyor”

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