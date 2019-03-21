Yenihayat Derivasyon Kanalı 5 milyon metreküp su topladı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 2017 yılında hayata geçirilen Yenihayat Derivasyon Kanalı Projesi ile 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon metreküp temiz içme suyu elde edildi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koparan, Ertuğrul, Gökdere ve Ovacık derelerinden akan suyu değerlendirmek amacıyla, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa Yenihayat Derivasyon Kanalı Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplam 27 milyon 209 bin lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, Koparan mevkisinde 5 bin 277 metre borulu ishale hattı, 15 bin 622 metre açık kanal ve 4 regülatör yapısı inşa edildiğini anlatan Gül, 2017 yılı Mayıs ayında kullanıma açılan Yenihayat Derivasyon Kanalı ile bugüne kadar yaklaşık 5 milyon metreküp temiz suyun Çorum'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Yenihayat Barajı'na taşındığını vurguladı.

Çorum'un kaynak sularının boşa akmasını önlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gül, "İçinde bulunduğumuz bahar mevsiminin ilk günlerinde, zirvelerdeki kar eriyerek dere yataklarına dolmaya başlıyor. Yenihayat Derivasyon Kanalı ile bu suyu şebeke hattımıza kazandırdık. Proje sayesinde 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon metreküp temiz su elde ettik." dedi.