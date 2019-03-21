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Yenihayat Derivasyon Kanalı 5 milyon metreküp su topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 27 milyon liraya inşa edilen Yenihayat Derivasyon Kanalı ile 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon metreküp içme suyu elde edildi - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül: - "İçinde bulunduğumuz bahar mevsiminin ilk günlerinde, zirvelerdeki kar eriyerek dere yataklarına dolmaya başlıyor. Yenihayat Derivasyon Kanalı ile bu suyu şebeke hattımıza kazandırdık"

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 2017 yılında hayata geçirilen Yenihayat Derivasyon Kanalı Projesi ile 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon metreküp temiz içme suyu elde edildi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koparan, Ertuğrul, Gökdere ve Ovacık derelerinden akan suyu değerlendirmek amacıyla, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa Yenihayat Derivasyon Kanalı Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplam 27 milyon 209 bin lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, Koparan mevkisinde 5 bin 277 metre borulu ishale hattı, 15 bin 622 metre açık kanal ve 4 regülatör yapısı inşa edildiğini anlatan Gül, 2017 yılı Mayıs ayında kullanıma açılan Yenihayat Derivasyon Kanalı ile bugüne kadar yaklaşık 5 milyon metreküp temiz suyun Çorum'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Yenihayat Barajı'na taşındığını vurguladı.

Çorum'un kaynak sularının boşa akmasını önlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gül, "İçinde bulunduğumuz bahar mevsiminin ilk günlerinde, zirvelerdeki kar eriyerek dere yataklarına dolmaya başlıyor. Yenihayat Derivasyon Kanalı ile bu suyu şebeke hattımıza kazandırdık. Proje sayesinde 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon metreküp temiz su elde ettik." dedi.

Kentteki su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için her imkanı değerlendiriyoruz. Çorum'un içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü Yenihayat Barajı'ndan karşılıyoruz. Yenihayat Derivasyon Kanalı Projemiz sayesinde barajın su rezervi hayli yükseldi. Çorum'un içme suyuna yılda yaklaşık 2,9 milyon metreküp ilave su sağlamış olduk. Projemiz şehrimize can suyu oldu."

Gül, vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya davet etti.

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Çorum çorum belediyesi Yenihayat Derivasyon Kanalı projesi

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