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Yenikapı cinayetinde bir şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

YENİKAPI'da boğazı kesilerek öldürülen Afganistan uyruklu gencin katil zanlısı arkadaşı Muhibullah T.(34), Karaman'da gözaltına aldı.  Cinayet iddialarını kabul etmeyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenikapı cinayetinde bir şüpheli yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI'da boğazı kesilerek öldürülen Afganistan uyruklu gencin katil zanlısı arkadaşı Muhibullah T.(34), Karaman'da gözaltına aldı. Cinayet iddialarını kabul etmeyen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor. Yenikapı Balıkçı Barınağı yanındaki boş alanda 29 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda sabah yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen kişinin Afganistan uyruklu Abdülreşat Abdülaziz(20) olduğunu tespit etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE KATİLİYLE BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde öldürülen gencin iki kişi ile birlikte balıkçı barınağına doğru yürüdüğü ancak daha sonradan geri dönmediği tespit edildi. Onunla birlikte gelen iki kişinin ise gecenin ilerleyen saatlerinde bölgeden yürüyerek ayrıldığı görüldü.

CEP TELEFONUNU SATAN ARKADAŞI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler öldürülen Abdülreşat Abdülaziz'in kayıp cep telefonunun peşine düştü. Bir telefon dükkanına satıldığı ortaya çıkan cep telefonunu satan kişinin Abdülreşat Abdülaziz'le öldürüldüğü gece birlikte yürüyen Afganistan uyruklu Muhibullah T. olduğu tespit edildi.

KARAMAN'DA OPERASYON YAPILDI

Polis önceki gün Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesi, Kestel köyünde düzenlendiği operasyonda Muhibullah T.'yi gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyerek suçu aynı gece yanında bulunan arkadaşının üzerine attı. Polis ortadan kaybolan ikinci şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

Yenikapı cinayetinde bir şüpheli yakalandıYenikapı cinayetinde bir şüpheli yakalandıYenikapı cinayetinde bir şüpheli yakalandı

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