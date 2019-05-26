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Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yenikapı'da miting düzenledi. Mitinge DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yanı sıra çok sayıda CHP milletvekili de katıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Yaş ve maaş mağduriyeti yaşatan kanunların 1999 öncesi girişlerde taleplerimiz şartlarımız neyse bu şartlarda emekli olmak istiyoruz. Emekli olurken de insanca yaşam sürecek bir maaş istiyoruz" dedi.

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar , Türkiye'nin çeşitli illerinden Yenikapı Miting Alanı'na saat 11.00'de gelmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, miting alanına gelenler polis kontrol noktalarından içeriye alındı.

"İNSANCA YAŞAM SÜRECEK BİR MAAŞ İSTİYORUZ"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, her seçim döneminde siyasi partilerin beyannamelerinde yer aldıklarını belirterek şunları söyledi: " Biz kazanılmış haklarımızı istiyoruz. Aylık bağlanma oranlarının, bizlere hem yaş hem maaş mağduriyetini getirdiğini söylemek istiyoruz. Aylık bağlanma oranları da yine yaş mağduriyeti kadar bizim ve geleceğimiz olan çocuklarımızın, sosyal güvencesine güvenle bakamayacak bir yasanın getirdiği mağduriyetlerin mücadelesini veriyoruz. Yaş ve maaş mağduriyeti yaşatan kanunların 1999 öncesi girişlerde taleplerimiz şartlarımız neyse bu şartlarda emekli olmak istiyoruz. Emekli olurken de insanca yaşam sürecek bir maaş istiyoruz." (DHA)

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