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  4. Yenikapı'daki Sefo konserinde kavga! Sopa ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Yenikapı'daki Sefo konserinde kavga! Sopa ve yumruklarla birbirlerine girdiler

09.08.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde sahne alan Sefo’nun konserinde, izleyiciler arasında birçok kez kavga çıktı. Tarafların sopa, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgaları güvenlik görevlileri ayırmakta zorluk çekti.

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali’nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo, dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı.

KAVGA ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı.

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Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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