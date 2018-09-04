HABER

Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:04 | Son Güncelleme

Arıza nedeniyle seferler Taksim istasyonundan aktarmalı yapılıyor

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman hattında yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim istasyonundan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı -Taksim ve Taksim- Hacıosman olarak gerçekleştirilmektedir."

PARTNERGören inanamadı! Onu bu halde buldularGören inanamadı! Onu bu halde buldular
TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldüTSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü
Arıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuruArıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hacıosman Yenikapı

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hareketlerinden şüphelendi takip etti! Kocasını başka kadınla yakaladı

Hareketlerinden şüphelendi takip etti! Kocasını başka kadınla yakaladı

Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Çorum'da bulunan 2 bin 800 yıllık savaşçı miğferine paha biçilemiyor

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir? (Hadi İpucu 4 Eylül 12.30)

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Rize'deki evleri 'vampir kelebekler' istila etti

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

Sabah yazarı Mehmet Barlas: Esad'a katkıda bulunmalıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.