İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman hattında yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim istasyonundan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı -Taksim ve Taksim- Hacıosman olarak gerçekleştirilmektedir."

