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Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Arıza nedeniyle seferler Yenikapı istasyonundan gecikmeli olarak yapılıyor

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında araç arızası meydana geldiği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda araç arızasından dolayı Yenikapı'dan seferlerimiz tehirli olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
hacıosman metro Yenikapı

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