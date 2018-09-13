Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında araç arızası meydana geldiği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Yolcularımız, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda araç arızasından dolayı Yenikapı'dan seferlerimiz tehirli olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

