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Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 07:34 | Son Güncelleme

Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamayan seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
arıza M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı metro

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