Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamayan seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

