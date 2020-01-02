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  4. Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek

Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda cumartesi günleri M2 Yenikapı-Hacıosman hattında 8'li trenlerle hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Metro İstanbul, M2 hattında hafta içi 8'li, hafta sonu 4'lü trenlerle hizmet veriyor.

Yolculardan gelen talepler doğrultusunda hafta sonları yolcu yoğunluğu analizi yapan Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman hattında cumartesi günleri yolcu sayısının arttığını tespit etti.

Bu kapsamda Metro İstanbul, hafta sonları da 8'li trenlerle sefer yapılmasını kararlaştırdı.

- Yolcu taşıma kapasitesi yüzde 33 artacak

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda cumartesi günleri de 8 araçlı trenler kullanılarak yolcu yoğunluğunun azaltılması bekleniyor. Hafta sonu 8 araçlı sefer uygulaması, 4 Ocak'ta başlayacak.

Bu uygulamayla birlikte cumartesi günleri trenlerde 84 olan araç sayısı 112'ye, saatlik yolcu taşıma kapasitesi de çift yönde yüzde 33 artarak 34 bin 200'den 45 bin 600'e çıkacak. Gün boyunca 14 tren tek yönde 190 sefer yapacak.

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M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattı

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