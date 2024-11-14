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  4. Yenikapı metro istasyonunda yangın! Yolcular dışarı çıkarıldı, istasyon kapatıldı

Yenikapı metro istasyonunda yangın! Yolcular dışarı çıkarıldı, istasyon kapatıldı

14.11.2024 08:25
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 08:25
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İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan dakikalar. Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.

İşe gitmek için sabah yola koyulanlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Ekipler hemen harekete geçerek önlemler aldı. İstasyon hemen tahliye edilerek boşaltıldı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN İLK AÇIKLAMA

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro Yenikapı
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